Nissan Townstar: Πεντάστερο στις δοκιμές του Euro NCAP

Το Nissan Townstar ενσωματώνει «έξυπνα» συστήματα που προβλέπουν, ειδοποιούν και παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται.

Την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP κατέκτησε το Nissan Townstar, ένα compact van, που σύμφωνα με τη Nissan, είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Διαθέσιμο αποκλειστικά σε πλήρως ηλεκτρική έκδοση, το Townstar εδραιώνεται ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία των compact van.

Μέσα από αυστηρές δοκιμές πρόσκρουσης και αξιολόγηση των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης, το Euro NCAP δείχνει πόσο ασφαλές είναι ένα όχημα, τόσο στην αποφυγή ατυχημάτων όσο και στην προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η κατάκτηση της κορυφαίας αξιολόγησης πέντε αστέρων αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, που απαιτεί κορυφαία απόδοση στην προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης, στην ασφάλεια πεζών και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού – τομείς στους οποίους το Townstar ξεχώρισε.

Με επίκεντρο την ασφάλεια

Σε ανακοίνωσή της η Nissan επισημαίνει ότι το Townstar δεν είναι απλώς ένα van – είναι ένας σύμμαχος στην καθημερινότητα, εξοπλισμένος με έξυπνα συστήματα που προβλέπουν, ειδοποιούν και παρεμβαίνουν όποτε χρειάζεται. Με κορυφαία άνεση, ευελιξία και χώρο φόρτωσης που προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη, το Townstar δίνει στους οδηγούς την αυτοπεποίθηση να κινούνται με ασφάλεια και σιγουριά στην καθημερινότητά τους.

Κύρια χαρακτηριστικά ασφάλειας και τεχνολογίας:

Intelligent Emergency Braking με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών – βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων.

Lane Keeping Assist και Lane Departure Warning – κρατούν τον οδηγό ασφαλή και συγκεντρωμένο.

Blind Spot Warning – ενισχύει την ορατότητα στα τυφλά σημεία.

Traffic Sign Recognition – αναγνωρίζει όρια ταχύτητας και σήματα, ενημερώνοντας τον οδηγό σε πραγματικό χρόνο.

Rear Cross Traffic Alert και 360° Around View Monitor – για σίγουρες μανούβρες ακόμα και στους στενούς δρόμους της πόλης.



Οι καινοτομίες αυτές προσφέρουν σιγουριά στον οδηγό και μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων – σημαντικό πλεονέκτημα για εταιρίες που διαθέτουν στόλους οχημάτων, επαγγελματίες, οδηγούς delivery και οικογένειες, καταλήγει η Nissan.

Νέα εποχή για την κατηγορία των van

Με τον premium σχεδιασμό του, τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και την πέντε αστέρων αξιολόγηση Euro NCAP, το Townstar θέτει νέα πρότυπα στη σύγχρονη κινητικότητα. Οι πρόσφατες διακρίσεις του – όπως το βραβείο Small Van of the Year 2025 από το Company Car and Van στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την αξιοπιστία του στην αγορά.

Το Townstar EV, με μπαταρία 45 kWh, προσφέρει αυτονομία έως και 301 χλμ. – αρκούντως ικανοποιητική για καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες και διαδρομές στην πόλη – χωρίς συμβιβασμούς στον χώρο φόρτωσης ή την άνεση των επιβατών.

Επιπλέον, κάθε LCV καλύπτεται από κορυφαία για τον κλάδο εγγύηση 5 ετών ή 160.000 χλμ., προσφέροντας απόλυτη σιγουριά σε επαγγελματίες και οικογένειες.