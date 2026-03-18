Nissan, Wayve και Uber: Σύμπραξη για την εξέλιξη ρομποταξί

Η υπηρεσία θα ξεκινήσει από το Τόκιο και θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ρομποταξί, υπέγραψαν οι Nissan, Wayve και Uber, με στόχο να διακριθούν στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι τρεις εταιρείες θα ξεκινήσουν προετοιμασίες για την πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας στο Τόκιο έως τα τέλη του 2026. Στην πρώτη φάση λειτουργίας, θα αξιοποιηθεί το Nissan Leaf, εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρωτότυπο ρομποταξί βασισμένο στο Nissan Leaf.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Uber στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα το επόμενο βήμα στο παγκόσμιο πλάνο της Wayve και της Uber για τα ρομποταξί, που προβλέπει την επέκταση της υπηρεσίας σε περισσότερες από 10 πόλεις διεθνώς.

Κατά την αρχική φάση, τα οχήματα θα κινούνται με την παρουσία εκπαιδευμένου χειριστή ασφαλείας, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εμπειρία των ρομποταξί στο πλαίσιο των καθημερινών τους μετακινήσεων.

Η συνεργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης, ασφαλούς και αξιόπιστης υπηρεσίας ρομποταξί στο Τόκιο, μια πόλη με ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία και πολύπλοκο οδικό δίκτυο.

Το σύστημα Wayve AI Driver έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και να προσαρμόζεται σε νέους δρόμους και πόλεις χωρίς τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη επέκταση σε διεθνείς αγορές και διευκολύνει την ανάπτυξη της υπηρεσίας ρομποταξί σε δυναμικά αστικά περιβάλλοντα, όπως το Τόκιο.

«Η Nissan είναι υπερήφανη που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο καινοτομίας. Η συνεργασία μας με τη Wayve για την ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη γκάμα των οχημάτων μας έχει δημιουργήσει ισχυρές βάσεις και είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωράμε με την πιλοτική ανάπτυξη ρομποταξί στο Τόκιο, συνδυάζοντας την τεχνολογία της Wayve, το δίκτυο της Uber και τα οχήματα της Nissan. Το όραμα της Nissan είναι να φέρνει την έξυπνη κινητικότητα στην καθημερινή ζωή και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει πώς η φιλοδοξία αυτή γίνεται πράξη», δήλωσε ο Ivan Espinosa, Πρόεδρος and Διεύθυνων της Nissan.