Nissan X-Trail: 25 χρόνια ζωής και πάνω από 8 εκ. πωλήσεις

Η ιαπωνική μάρκα γιορτάζει τα 25 έτη παρουσίας του X-Trail στα αυτοκινητικά δρώμενα κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν του μοντέλου.

Θέση στη λίστα με τα πιο επιτυχημένα SUV στην ιστορία της Nissan έχει λάβει το X-Trail. Το μοντέλο λανσαρίστηκε το 2001 και γρήγορα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πρακτικότητα και τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Με το πέρασμα των ετών εξελίχθηκε σε ένα εξηλεκτρισμένο και προηγμένο τεχνολογικά crossover, χωρίς ωστόσο να απαρνείται τον off-road προσανατολισμό του, ο οποίος υποδηλώνεται από την ονομασία του: Το “X” αντικατοπτρίζει τη συμβατότητά του με τις ακραίες δραστηριότητες και το “Trail” την ικανότητά του σε δύσβατη εδάφη.

Η πρώτη καμπάνια επικοινωνίας για το μοντέλο τόνιζε ότι ότι αποτελούσε εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά εκτός δρόμου 4×4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, καλύτερη ευελιξία και πιο προσιτή τιμή.

«Με τον απλό, πρακτικό και στιβαρό σχεδιασμό του, άρεσε ιδιαίτερα σε νέες οικογένειες που αγαπούσαν τις υπαίθριες δραστηριότητες και σε πελάτες με δραστήριο τρόπο ζωής», θυμάται ο Shinchiro Irie, Διευθυντής Σχεδιασμού Προγράμματος.

«Το X-Trail πρέπει να είναι ένα λειτουργικό crossover που προσαρμόζεται σε κάθε στάδιο της ζωής. Ο σχεδιασμός του δεν θυσιάζει ποτέ τη λειτουργικότητα και η λειτουργικότητα δεν υπονομεύει ποτέ τον σχεδιασμό», εξηγεί ο Satoru Tanaka, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντος.

Σε τέσσερις γενιές και 25 έτη παρουσίας στα αυτοκινητικά δρώμενα, το μοντέλο έχει αποκτήσει ισχυρή παγκόσμια παρουσία, ενώ από την 3η γενιά του και έπειτα εισήλθε στην αγορά των ΗΠΑ με την ονομασία Rogue, όπου έγινε — και παραμένει — το πιο εμπορικό μοντέλο της Nissan.

Σήμερα, το X-Trail συνεχίζει αυτή την πορεία με την υβριδική τεχνολογία e-Power της Nissan και το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, προσφέροντας ομαλή, αποδοτική και σίγουρη απόδοση σε όλες τις συνθήκες.

Το X-Trail πωλείται πλέον σε 95 χώρες, ενώ από το 2001 μέχρι και σήμερα έχει σημειώσει πάνω από 8 εκ. πωλήσεις.