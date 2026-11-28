Όχι ένα, ούτε δύο αλλά τρία ρεκόρ Γκίνες πέτυχε ένας 48χρονος πατέρας με τον γιο του, κάνοντας ακροβατικά με δύο MINI Cooper.

Η σχέση ενός πατέρα με τον γιο του περιλαμβάνει συχνά κυνηγητό στις παιδικές χάρες, απογεύμα στις κερκίδες κάποιου γηπέδου και ατελείωτο παιχνίδι κάθε είδους. Στην οικογένεια του Alastair Moffatt αυτό δεν ισχύει αφού ο ίδιος ο πατέρας αλλά και ο γιος του, απολαμβάνουν περισσότερο τη μυρωδιά των καμένων ελαστικών, τα «μπαντιλίκια» και τα ακροβατικά… πίσω από το τιμόνι.

Το κοινό τους πάθος είναι τόσο μεγάλο που τους οδήγησε να πετύχουν μια σειρά από ρεκόρ Γκίνες.

Το πιο θεαματικό επίτευγμα της ημέρας ανήκει αναμφίβολα στον πατέρα. Ο Alastair, ο οποίος μετρά ήδη δεκαπέντε παγκόσμια ρεκόρ στο ενεργητικό του, είχε καταφέρει πριν αρκετά χρόνια να παρκάρει ένα MINI Cooper παράλληλα με το πεζοδρόμιο ισορροπώντας σε δύο μόλις τροχούς. Το αυτοκίνητο χωρούσε σε ένα κενό μήκους μόλις 6,53 μέτρων ανάμεσα σε δύο άλλα οχήματα.

Για να το πετύχει, συνδύασε δύο από τις ισχυρότερες δεξιότητές του: την οδήγηση σε δύο τροχούς και την ικανότητα να παρκάρει σε χώρο μόλις 6,53 μέτρων. Ο Alastair πλησίασε το σημείο ισορροπώντας στους δύο τροχούς και πάρκαρε το αυτοκίνητο με χαρακτηριστική ευκολία. Ο ίδιος ασχολείται με τα ακροβατικά αυτούς του είδους από τα 16 του χρόνια και έχει κατακτήσει δέκα φορές το βρετανικό πρωτάθλημα.

Δίπλα του, όμως, ο 11χρονος Will απέδειξε ότι το μήλο… πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ο μικρός εκτέλεσε δέκα συνεχόμενα «donut» με ένα drift kart σε μόλις 17,14 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μπει και αυτός στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Ο Will άρχισε να μιμείται τον πατέρα του ήδη από τα δύο του χρόνια, κάνοντας «πρόβες» σπρώχνοντας το καροτσάκι του μπροστά του, κάθισε για πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου στα 7 του χρόνια.

Ένα ακόμη ρεκόρ ήρθε ως επιστέγασμα της συνεργασίας τους. Οδηγώντας ο καθένας ένα MINI Cooper, πάρκαραν o ένας δίπλα στον άλλο με μόνο μία κίνηση, με την απόσταση που τελικά χώριζε τα δύο αυτοκίνητα να μην είναι μεγαλύτερη από 210 εκατοστά. Οι δύο τους προπονούνται συστηματικά εδώ και χρόνια.

Ο μικρός δηλώνει επηρεασμένος από τον πατέρα του και δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του, τονίζοντας πως θέλει να καταρρίψει όλα τα ρεκόρ του και να τα πάει ακόμη παραπέρα. Ο Alastair, από την πλευρά του, χαίρεται που μοιράζεται αυτό το πάθος με τον γιο του και μπορούν να περνούν τον χρόνο τους στα γκαράζ.