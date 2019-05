22 Μάιος 2019

Ο 3.9 V8 κινητήρας της Ferrari κατακτά τον τίτλο στο φετινό θεσμό «International Engine and Powertrain of the Year»

Για τέταρτη χρονιά, ο V8 κινητήρας των 3,9 λίτρων της Ferrari αποσπά την ανώτατη διάκριση στο θεσμό «International Engine and Powertrain of the Year».

Φέτος, ο θεσμός International Engine and Powertrain of the Year άλλαξε ρότα ως προς τα κριτήριά του στέλνοντας στο… πυρ το εξώτερον την παλιά κατηγοριοποίηση των «εξεταζόμενων» κινητήριων μονάδων που μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν με βάση τον κυβισμό. Πλέον, προκειμένου να αξιολογηθούν και ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ο θεσμός αξιολογεί τις μονάδες κίνησης κατατάσσοντάς τες σε κατηγορίες που ορίζονται με βάση τη μέγιστη ισχύ. Στην «κάτω από 150 ίππους», ο φετινός νικητής είναι ο 3κύλινδρος 1.000αρης EcoBoost κινητήρας της Ford. Στην κλάση «150 έως 250 ίπποι», το προβάδισμα απέσπασε 0 2λιτρος TFSI κινητήρας του VW Group. Ανεβαίνοντας ένα ακόμα σκαλοπάτι («250 έως 350 ίπποι»), το στέμμα για φέτος πηγαίνει στον 2.5 τούρμπο κινητήρα της Porsche, ενώ στην κλάση «350 έως 450 ίπποι» στον ηλεκτροκινητήρα της Jaguar I-Pace. Στην κλάση «450 έως 550 ίπποι» κυρίαρχος ήταν ο 4λιτρος bi-turbo V8 κινητήρας της Mercedes, ενώ στην «550 έως 650 ίπποι» ο V8 κινητήρας των 3,9 λίτρων της Ferrari που κινεί τις Portofino/GTC4 Lusso T. Ο V8 των Ferrari 488 GTB/Spider/Pista ήταν αυτός που απέσπασε την ανώτατη διάκριση τόσο στις κλάσεις «άνω των 650 ίππων» και «Best Performance», όσο και συνολικά στο θεσμό. Στις κατηγορίες «Best new Engine» και «Best Electric Powertrain» νικητής ήταν η ηλεκτρική μονάδα της Jaguar I-Pace, ενώ στην «Best Hybrid Powertrain» η υβριδική 3κύλινδρη των 1,5 λίτρων της BMW._X.A.