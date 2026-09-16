Ο Al Pacino πρωταγωνιστεί σε ταινία για τους αδελφούς Maserati

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη μαζί με τους Anthony Hopkins, Jessica Alba και Andy Garcia.

Με έναν τρόπο που ίσως ταιριάζει στη Maserati από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τώρα ακολουθεί τα χνάρια της Ferrari και της Lamborghini, με μια ταινία για τους ιδρυτές της συγκεκριμένης ιταλικής μάρκας.

Πριν από τρία χρόνια, ο εμβληματικός σκηνοθέτης Michael Mann κυκλοφόρησε μια πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον Enzo Ferrari. Έναν χρόνο νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει μια σαφώς λιγότερο προβεβλημένη και σημαντικά λιγότερο επιτυχημένη ταινία για τον Ferruccio Lamborghini, η οποία απέσπασε συντριπτικά αρνητικές κριτικές.

Kαι Pacino και Hopkins

Κάπως απροσδόκητα, το Maserati: The Brothers, σε σκηνοθεσία του Bobby Moresco, σκηνοθέτη του Lamborghini και εκ των σεναριογράφων του Crash, έχει ως πρωταγωνιστές τους βραβευμένους με Όσκαρ ογδοντάχρονους Anthony Hopkins και Al Pacino.

Τους δύο από τους πέντε αδελφούς Maserati υποδύονται οι Ιταλοί ηθοποιοί Michele Morrone και Lorenzo de Moor, σχετικά άγνωστοι στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τους δύο μεγαλύτερους σταρ, οι οποίοι έχουν υποστηρικτικούς ρόλους.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης, η Jessica Alba και ο Andy Garcia.

Σε ένα teaser trailer που κυκλοφόρησε, οι αδελφοί Maserati φαίνονται να αγωνίζονται με αυτοκίνητα προπολεμικής εποχής μέσα στην ιταλική ύπαιθρο και να παρουσιάζουν, σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, το όνειρό τους να κερδίσουν το Indianapolis 500.

Η παρουσία του Alfieri Maserati σε όλο το trailer υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος της ταινίας θα διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ή πριν από το 1932. Θα μπορούσαν επίσης να παρουσιαστούν οι νίκες της Maserati στο Indy 500 το 1939 και το 1940.

Το trailer δεν αναφέρει ημερομηνία κυκλοφορίας, παρά μόνο ότι η ταινία «έρχεται σύντομα». Μια εταιρεία με την ονομασία Magenta Light Studios έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στις ΗΠΑ, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες ή αν θα διατεθεί απευθείας μέσω streaming.

To trailer: