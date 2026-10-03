O Alonso αγόρασε την πιο ακριβή Bugatti Veyron που κατασκευάστηκε ποτέ

Η συγκεκριμένη Veyron παρέμενε καλυμμένη από ένα πέπλο μυστηρίου μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

Ένα νέο supercar πρόσθεσε στη συλλογή του, ο πιλότος της Formula 1 και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Fernando Alonso.

Τον Μάιο, ο Ισπανός παρέλαβε τη μοναδική Pagani Zonda Diamante Verde, ένα αυτοκίνητο που εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Το αυτοκίνητο, που είχε πουληθεί από τη Mechatronik, βρισκόταν στην αγορά για τουλάχιστον δύο χρόνια. Τώρα, τον Σεπτέμβριο, ο Alonso μόλις παρέλαβε τα κλειδιά ενός ακόμη hypercar με εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη, ιστορική αξία.

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Μια Veyron διαφορετική από όλες τις άλλες

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Alonso να αποχωρεί από την αντιπροσωπεία της Bugatti στο Μονακό, πίσω από το τιμόνι ίσως της πιο ξεχωριστής Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης πωλήθηκε από τη Mechatronik, φέρει αριθμό πλαισίου 8100 και είναι η ακριβότερη Veyron που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η συγκεκριμένη Veyron παρέμενε καλυμμένη από ένα πέπλο μυστηρίου μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Ο αρχικός ιδιοκτήτης εμπνεύστηκε από τη Veyron 16.4 Pur Sang και ανέθεσε στην Bugatti να κατασκευάσει για εκείνον μια μοναδική Grand Sport Vitesse με αμάξωμα από κατεργασμένα πάνελ αλουμινίου.

Αρχικά, η εταιρεία υποστήριξε ότι η κατασκευή ενός τέτοιου αυτοκινήτου θα ήταν υπερβολικά ακριβή και απέρριψε την πρόταση. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης δεν έκανε πίσω και απείλησε ότι θα ακυρώσει αρκετές άλλες παραγγελίες Bugatti που είχε κάνει. Τελικά, η εταιρεία έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή της.

Κάθε πάνελ του αμαξώματος λέγεται ότι κατεργάστηκε από έναν ενιαίο όγκο αλουμινίου, ενώ για την κατασκευή ολόκληρου του αυτοκινήτου χρειάστηκαν περισσότεροι από 20 τόνοι μπλοκ αλουμινίου.

Το γυαλισμένο αλουμινένιο αμάξωμα συνδυάζεται με ένα φωτεινό κόκκινο δερμάτινο εσωτερικό. Αρχικά, το αυτοκίνητο διέθετε αρκετές εξατομικευμένες λεπτομέρειες με την ένδειξη «Kaq», μεταξύ άλλων στα προσκέφαλα και στην τάπα του ρεζερβουάρ. Ωστόσο, φαίνεται πως τα συγκεκριμένα σημεία επανήλθαν στην εργοστασιακή τους μορφή πριν από την αγορά του αυτοκινήτου από τον Alonso.

Επιπλέον, η ειδικά κατασκευασμένη μάσκα που χρησιμοποιούνταν αρχικά, και η οποία επίσης σχημάτιζε την ένδειξη «Kaq», αντικαταστάθηκε από μια πιο συμβατική.