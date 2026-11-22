Αν υπάρχει η ιδανική δουλειά, πιθανότατα την έκανε αυτός ο άνθρωπος. Οδήγησε όλες τις Bugatti, από τη Veyron, έως τη Chiron και τη Tourbillon.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να βρεθούν πίσω από το τιμόνι μιας Bugatti αποτελεί ένα άπιαστο όνειρο. Γι΄αυτόν τον κύριο, όμως, η οδήγηση ορισμένων εκ των ακριβότερων και ταχύτερων αυτοκινήτων στον κόσμο ήταν μέρος της καθημερινής του εργασίας.

Ο λόγος για τον Christophe Piochon, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε 24 χρόνια της επαγγελματικής του ζωής στη Bugatti, συμμετέχοντας σε ορισμένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ιστορία του ξεκινά στα τέλη του 2001, όταν εντάχθηκε στις εγκαταστάσεις εξέλιξης πρωτοτύπων του Ομίλου Volkswagen. Εκεί συμμετείχε στην κατασκευή των πρώτων πρωτοτύπων της θρυλικής Veyron, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του υπεύθυνου ποιότητας του project.

Εκείνη την εποχή, η Bugatti επιχειρούσε κάτι που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο: να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο παραγωγής με επιδόσεις που μέχρι τότε συναντούσε κανείς κυρίως σε αγωνιστικά οχήματα. Η Veyron έπρεπε να συνδυάζει τρομερή ισχύ και εκπληκτικές ταχύτητες, παράλληλα με πολυτέλεια, αξιοπιστία και δυνατότητα καθημερινής χρήσης.

Έχει οδηγήσει Bugatti για 100.000 χιλιόμετρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της καριέρας του είναι ότι έχει διανύσει συνολικά 100.000 χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτων της Bugatti. Από αυτά, τα 60.000 χιλιόμετρα πραγματοποιήθηκαν ως οδηγός δοκιμών.

Πρόκειται για μια εμπειρία που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να ισχυριστούν ότι διαθέτουν, καθώς τα αυτοκίνητα της γαλλικής εταιρείας δεν είναι απλώς εξαιρετικά γρήγορα, αλλά αποτελούν ιδιαίτερα σύνθετες κατασκευές, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση.

Ο ίδιος, συμμετείχε σε δοκιμές, ελέγχους οχημάτων και συζητήσεις με τις τεχνικές ομάδες, παρακολουθώντας την πορεία κάθε νέου μοντέλου. Μάλιστα, από όλα τα hypercars που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της Bugatti κατά τη διάρκεια της θητείας του, μόλις περίπου 40 έφυγαν από τις εγκαταστάσεις χωρίς ο ίδιος να τα έχει δει, εγκρίνει ή δοκιμάσει προσωπικά.

Με άλλα λόγια, είχε προσωπική επαφή για σχεδόν κάθε τετράτροχο δημιούργημα που έβγαινε από το Molsheim.

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Στα 24 χρόνια της παρουσίας του στην Bugatti, ο Christophe Piochon, συμμετείχε στην εξέλιξη και την παρουσίαση της Veyron, παρακολούθησε την έλευση της Chiron το 2016, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στις ειδικές εκδόσεις και τις μοναδικές κατασκευές της μάρκας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής του ήταν και η συμμετοχή του στην ανάπτυξη της νέας Bugatti Tourbillon. Επιπλέον, παρευρέθηκε στη συναρμολόγηση του τελευταίου κινητήρα W16 στις εγκαταστάσεις της Bugatti στο Salzgitter της Γερμανίας, κλείνοντας ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της μάρκας.

Από τα αυτοκίνητα στην κορυφή της Bugatti

Η επαγγελματική του πορεία δεν περιορίστηκε στις δοκιμές και την ποιότητα των αυτοκινήτων. Το 2013 επέστρεψε στο Molsheim της Γαλλίας, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τη διοίκηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Εκείνη την περίοδο, το εργοστάσιο απασχολούσε περίπου 70 εργαζομένους. Σήμερα, ο αριθμός τους πλησιάζει τους 200, καθώς η Bugatti επένδυσε σημαντικά στις εγκαταστάσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Το 2021, με τη δημιουργία της Bugatti Rimac, ο Piochon ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της Bugatti Automobiles, αλλά και του Chief Operating Officer της Bugatti Rimac.

Έτσι, ο άνθρωπος που είχε διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα με ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα του πλανήτη βρέθηκε στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας μιας από τις πιο αποκλειστικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η καριέρα του Christophe Piochon στη Bugatti ολοκληρώθηκε επίσημα στις 31 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από 24 χρόνια παρουσίας στην εταιρεία. Στον αποχαιρετισμό του, ο ίδιος στάθηκε όχι μόνο στα αυτοκίνητα που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να οδηγήσει, αλλά κυρίως στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Mate Rimac, από την πλευρά του, αναγνώρισε τη σημαντική συνεισφορά του στη σύγχρονη ιστορία της Bugatti, επισημαίνοντας ότι η επιρροή του αποτυπώνεται τόσο στα πρότυπα ποιότητας των αυτοκινήτων όσο και στην εξέλιξη του εργοστασίου και της ομάδας του.