Ο ατελείωτος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε σε μόλις 8 μήνες

Δημιουργήθηκε σε 2.400 χιλιόμετρα ερημιάς το μακρινό 1942. Η ιστορία ενός φιλόδοξου έργου.

Μπορεί να μην φαίνεται στους περισσότερους χάρτες που γνωρίζετε, αλλά η Αλάσκα είναι αρκετά μακριά από τις υπόλοιπες Πολιτείες με τις οποίες είναι ενωμένη.

Η Αλάσκα είναι τόσο μακριά, μάλιστα, που οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έπρεπε να συνεργαστούν για να κατασκευάσουν έναν αυτοκινητόδρομο 2.414 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Αλάσκα με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο.

Ο αυτοκινητόδρομος της Αλάσκας εκτείνεται από το Delta Junction μέχρι το Dawson Creek της Βρετανικής Κολομβίας, το οποίο απέχει ακόμη 1.118 χιλιόμετρα οδήγησης βόρεια του πλησιέστερου συνοριακού περάσματος προς τον κύριο κορμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το jalopnik.com.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν για πρώτη φορά μια διαδρομή αυτοκινητοδρόμου μέσω του Καναδά προς την Αλάσκα τη δεκαετία του 1920, αλλά οι βόρειοι γείτονες αρχικά δίστασαν. Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου θα ήταν δαπανηρή και δεν θα υπήρχε μεγάλο κέρδος από τη σύνδεση της αραιοκατοικημένης αμερικανικής περιοχής (δεν θα γινόταν πολιτεία μέχρι το 1959) με την αραιοκατοικημένη περιοχή Γιούκον και τη Βρετανική Κολομβία.

Όταν τη δεκαετία του 1930 περιήλθε στη Μεγάλη Ύφεση, ο Καναδάς αποφάσισε ότι ήταν σωστό να εγκαταλείψει το έργο. Αλλά ο βομβαρδισμός του Περλ Χάρμπορ το 1941 έφερε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτό, καθώς ο αυτοκινητόδρομος έγινε μια κρίσιμη διαδρομή για την παράδοση προμηθειών και την παροχή άμυνας.

Ο Καναδάς συμφώνησε να αφήσει τις ΗΠΑ να κατασκευάσουν τον δρόμο, εφόσον παραδιδόταν στον καναδικό έλεγχο μετά το τέλος του πολέμου. Μόλις λίγους μήνες μετά την ρίψη των πρώτων βομβών, ξεκίνησε η κατασκευή.

Πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν και έφτασαν ολόκληρα τρένα γεμάτα με κατασκευαστικό εξοπλισμό. Από τη μία πλευρά, επρόκειτο για μια περίπτωση ανθρώπων που κυριαρχούσαν στη φύση με δύναμη και ταχύτητα, αλλά από την άλλη είναι ένα τόσο εκπληκτικό μηχανικό κατόρθωμα, όπως και η υπόλοιπη Παναμερικανική Οδός, που είναι δύσκολο να νιώσει κανείς οτιδήποτε άλλο παρά δέος.

Πώς κατασκευάστηκε η Εθνική Οδός της Αλάσκας

Αυτό το έργο βρίσκεται μέσα στη λίστα με τα πιο φιλόδοξα αμερικανικά έργα όλων των εποχών. Η ιαπωνική επιθετικότητα προς τις ΗΠΑ και οι απειλές κατά της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής ώθησαν τον Καναδά και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν και οι κατασκευαστικές προσπάθειες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1942. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τα δύο συνεργεία συναντήθηκαν στη μέση του Μιλίου 588 και ο δρόμος θεωρήθηκε ολοκληρωμένος στα τέλη Οκτωβρίου.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ολοκληρωμένος, εξακολουθούσε να είναι αδιάβατος για τα περισσότερα οχήματα, με κακές επιφάνειες, στροφές, πλωτές γέφυρες με και λίγα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Τα πράγματα χειροτέρεψαν την άνοιξη του 1943, όταν η τήξη του μόνιμου πάγου κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμου.

Χρειάστηκε μέχρι τα τέλη του 1943 για να μπορέσει να διασχιστεί αξιόπιστα χωρίς καταστροφική βλάβη. Δεδομένου ότι μεγάλα τμήματα εξακολουθούσαν να ενισχύονται ήταν ακόμα αρκετά δύσκολο να διασχιστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια που απαιτήθηκε για την έναρξη λειτουργίας σχεδόν 2.414 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου σε μόλις οκτώ μήνες κατασκευής, δεν έχει σημασία ότι χρειάστηκε σχεδόν άλλος ένας χρόνος για να ενισχυθεί και να γίνει αρκετά βατός.

Ενώ τελικά δεν έκανε μεγάλη διαφορά στην πολεμική προσπάθεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, βελτίωσε σημαντικά την κατανόηση της ανθρωπότητας για την κατασκευή δρόμων σε ψυχρές περιοχές. Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ο Καναδάς ανέλαβε την ευθύνη για τη συντήρηση του κυρίαρχου τμήματός του. Ο δρόμος χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή.

Πώς είναι τώρα

Η πρόοδος στο έργο ήταν αργή και επίπονη, παρά τον σχετικά σύντομο χρόνο ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με μια ταινία της καναδικής κυβέρνησης του 1944, με τίτλο «Pincers on Japan», το τσουχτερό κρύο ήταν ένας εφιάλτης για τα συνεργεία κατασκευής. «Οι φραγμένοι από τον πάγο τροχοί, οι μηχανές και τα πέλματα στους 40 βαθμούς υπό το μηδέν χρειάζονται δραστική επεξεργασία για να διατηρηθούν ελεύθερα και να κινούνται», λέει ο αφηγητής Lorne Greene, ο οποίος αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Bonanza».

«Τα συνεργεία επισκευής άναβαν φωτιές κάτω από τα παγωμένα μηχανήματα και τροφοδοτούσαν τις φλόγες με λάδι», επισημαίνει.

Σήμερα, ο αυτοκινητόδρομος της Αλάσκας φαίνεται αρκετά διαφορετικός από την υποδομή που βασιζόταν σε ξύλα της δεκαετίας του 1940. Είναι ένας καλοστρωμένος και στηριγμένος δρόμος, με τις παλιές πλωτές γέφυρες να έχουν αντικατασταθεί από ατσάλι και ξύλο.