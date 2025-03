O Brad Pitt «αντιγράφει» τον Tom Cruise στην ταινία για την F1 – Δείτε το νέο trailer

Αν ο σκηνοθέτης του «Top Gun: Maverick» φτάνει να φωνάζει στον Brad Pitt να μειώσει την ταχύτητα, τότε καταλαβαίνετε τι θα δούμε.

Αν έπρεπε να πούμε κάποιον ηθοποιό στο Χόλιγουντ που μας βγάζει ως αύρα ότι στους ρόλους του πάει all the way, όπως ο Τομ Κρουζ, τότε θα λέγαμε τον Μπραντ Πιτ. Μέχρι σήμερα, δεν έχει κάνει τρελά πράγματα όπως ο Τομ. Το πιο τρελό του ήταν όσα έκανε για το σώμα του για το Fight Club. Δεν υπάρχουν ιστορίες για το method του Πιτ. Ήγγικεν όμως η ώρα και για την ταινία F1 ο 62χρονος ηθοποιός πήρε το δύσκολο μονοπάτι, κυνήγησε το μέγιστο της αδρεναλίνης και θέλησε να δώσει ό,τι πιο ρεαλιστικό μπορεί στο κοινό.

Η ταινία F1 είναι αυτό που λέει ο τίτλος της, παραγωγός της είναι ο Λιούις Χάμιλτον, σκηνοθέτης ο Τζόζεφ Κοσίνσκι που σκηνοθέτησε το Top Gun: Maverick, όμως για να πετύχει αυτή η ταινία, έπρεπε ο Μπραντ Πιτ να δείξει πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται το τιμόνι. Και τους εντυπωσίασε όλους, έχει ταλέντο και ίσως η επαφή του με τις μηχανές να τον έχει βοηθήσει. Εξάλλου, σε πολλές ταινίες του τον έχουμε δει να το χειρίζεται καλά, όπως στο Killing Them Softly ή στο Once Upon A Time In Hollywood.

