O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Ford Mustang GTD (+video)

Κάτω από το καπό του μοντέλου βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 με χωρητικότητα 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 ίππους.

Πίσω από το τιμόνι της Ford Mustang GTD, της πιο προηγμένης και τεχνολογικά εξελιγμένης Mustang παραγωγής που έχει δημιουργηθεί ποτέ από τη Ford, βρέθηκε ο θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού Carlos Sainz Sr. Ο 64χρονος Ισπανός οδήγησε το μοντέλο στη νέα πίστα “Madring” της Μαδρίτης.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC και νικητής του Dakar Rally είχε την ευκαιρία να «εξερευνήσει» τη χάραξη της νέας πίστας της Formula 1, η οποία βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, πραγματοποιώντας μια πρώτη αξιολόγησή της πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD.

Όπως αναφέρει η Ford, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτέλεσε μια μοναδική συνάντηση ανάμεσα σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων όλων των εποχών και ένα σπορ αυτοκίνητο που μεταφέρει στα μοντέλα παραγωγής της Ford την τεχνολογία που έχει αποκτήσει η εταιρεία στις πίστες και τις αγωνιστικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ανά τον κόσμο.

Το αμερικάνικο κουπέ διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα, ενεργή πίσω αεροτομή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις, στοιχεία που αποδεικνύουν τον καθαρόαιμο προσανατολισμό του.

Κάτω από το καπό της Mustang GTD βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 με χωρητικότητα 5,2 λίτρων που αποδίδει 826 PS, ένα σύνολο που προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις και μεταμορφώνει τη Mustang GTD σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο υπερ-υψηλών επιδόσεων για χρήση τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

Αναφορικά με την εμπειρία οδήγησης της Mustang GTD, ο Ισπανός θρύλος δήλωσε: «Θα ήθελα η πίστα να ήταν 100% κλειστή ώστε να μπορούσα να πιέσω περισσότερο. Το αυτοκίνητο είναι εκπληκτικό, έχει άφθονη δύναμη. Η Ford έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και, αν μου το δώσετε ξανά μια άλλη μέρα με περισσότερη ηρεμία, θα μπορέσω να το απολαύσω και να το πιέσω λίγο περισσότερο».