Ο CEO της Ferrari δεν θα άλλαζε τίποτα στη Luce

Η Luce σχεδιάστηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple και αποτελεί μια απόκλιση από την αισθητική των τυπικών Ferrari.

Η Ferrari είναι ικανοποιημένη με την κυκλοφορία του πλήρως ηλεκτρικού οχήματος Luce, παρά τις σημαντικές επικρίσεις που δέχτηκε κατά το ντεμπούτο του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Benedetto Vigna, σημειώνει το CNBC.

O Vigna δήλωσε την Πέμπτη ότι η διάσημη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία «δεν θα άλλαζε τίποτα» κατά το λανσάρισμα του μοντέλου την περασμένη άνοιξη, το οποίο προκάλεσε αξιοσημείωτη πτώση στις μετοχές της Ferrari εν μέσω αρνητικών αντιδράσεων για το αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το πρώην στέλεχος Luca di Montezemolo.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα στην κυκλοφορία του Luce. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με ό,τι έχει γίνει», δήλωσε ο Vigna στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για να συζητήσουν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Ferrari.

Ο Vigna αρνήθηκε να αποκαλύψει παραγγελίες ή αναμενόμενες πωλήσεις για τη Luce αξίας 550.000 ευρώ, αλλά η εταιρεία, η οποία πούλησε 13.640 οχήματα πέρυσι, δήλωσε ότι τα βιβλία παραγγελιών της είναι γεμάτα μέχρι το 2027.

Οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι η Ferrari στόχευε να πουλήσει λίγο κάτω από 500 μονάδες του μοντέλου Luce φέτος και o στόχος επιτεύχθη λιγότερο από δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου στις 25 Μαΐου.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι επειδή προχωράμε σύμφωνα με το σχέδιο», δήλωσε ο Vigna, αρνούμενος να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Η Luce σχεδιάστηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, και αποτελεί μια απόκλιση από την αισθητική των τυπικών Ferrari, με μινιμαλιστικό εσωτερικό σχεδιασμό, οθόνες και αφρώδες εξωτερικό. Είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα της Ferrari.

Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης μια κλιμακωτή κυκλοφορία του οχήματος, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του εκ των προτέρων και δημοσιεύοντας βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με την ανάπτυξη και την άφιξή του.

«Το αυτοκίνητο έχει πολλά νέα πράγματα και αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος κατανοεί όλες τις καινοτομίες του», δήλωσε ο Vigna. «Οπότε αυτό ήταν πολύ καλό», σημείωσε.

Οι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετοχές της Ferrari σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους μέχρι στιγμής φέτος, με πτώση 8,4%, μετά το ντεμπούτο του οχήματος. Η μετοχή έχει έκτοτε ανακάμψει.