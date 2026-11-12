Η Koenigsegg παρέδωσε την τελευταία Jesko με αριθμό παραγωγής 125. Το hypercar των 1.600 ίππων, αγόρασε ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Τσιτσιπά στα κορτ.

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία των hypercars κλείνει για την Koenigsegg, καθώς το σουηδικό εργοστάσιο παρέδωσε την 125η και τελευταία μονάδα του Jesko. Ο τυχερός ιδιοκτήτης δεν είναι κάποιος συλλέκτης με άγνωστο όνομα, αλλά ένας από τους πιο γνωστούς αθλητές στον κόσμο.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Σουηδία, παρουσία του ιδρυτή και CEO της Koenigsegg, Κρίστιαν φον Κένιγκσεγκ, αλλά και εργαζομένων που συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της γραμμής παραγωγής για να αποχαιρετήσουν το εντυπωσιακό μοντέλο.

Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει μια εντελώς εξατομικευμένη διαμόρφωση, που την κάνει να ξεχωρίζει από κάθε άλλο Jesko Absolut. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην απόχρωση Skumpa, ένα μεταλλικό χρυσαφί χρώμα που θυμίζει σαμπάνια. Στο κέντρο του αμαξώματος υπάρχει μια φαρδιά λωρίδα από ανθρακονήματα με πράσινη απόχρωση, εμπνευσμένη από την Koenigsegg Regera, ενώ διάφορες μπρονζέ λεπτομέρειες συμπληρώνουν την ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ακόμη και οι λεπτομέρειες στο εσωτερικό έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, έπειτα φυσικά από απαίτηση του αγοραστή. Η καμπίνα συνδυάζει καφέ και μπεζ δέρμα, καθίσματα από ανθρακονήματα με πράσινη απόχρωση, μεταλλικά στοιχεία σε απόχρωση ροζ χρυσού και ειδικά κεντήματα.

Το στοιχείο, ωστόσο, που αποκαλύπτει τη συλλεκτική αξία του αυτοκινήτου είναι η αρίθμησή του. Στο εσωτερικό υπάρχουν ειδικά σήματα με τον αριθμό 125, τόσο στο ταμπλό όσο και στα καθίσματα, αντί για τη συνηθισμένη ονομασία Jesko.

Ποιος αγόρασε την τελευταία Jesko

H τελευταία Jesko Absolut παραδόθηκε στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας και μεγάλος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα κόρτ, ταξίδεψε ως τις εγκαταστάσεις της Koenigsegg στο Ängelholm της Σουηδίας για να παραλάβει τα κλειδιά.

Το απίστευτο hypercar, τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα 5.0 λίτρων με δύο turbo και αποδίδει 1.600 ίππους με 1.500 Nm ροπής όταν καίει αιθανόλη (1.300 άλογα με βενζίνη πρατηρίου 95 οκτανίων).

Η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου Light Speed Transmission (LST) 9 σχέσεων, επιτρέποντας αστραπιαίες αλλαγές σχέσεων.

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Το Jesko Absolut έχει σχεδιαστεί με στόχο να αποτελέσει ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο, ενώ έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιδόσεις σε δοκιμές επιτάχυνσης. Όσο για την τιμή του, ξεκινά από 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά με τις εξατομικεύσεις, όπως στην περίπτωση του Ρώσου τενίστα, το κόστος ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, ο Μεντβέντεφ δεν είναι ο πρώτος τενίστας που αποκτά ένα Koenigsegg Jesko. Το ίδιο μοντέλο έχει αγοράσει και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Μάλιστα, λέγεται πως και τα δύο αυτοκίνητα παραγγέλθηκαν μέσω της ελβετικής αντιπροσωπείας Carage.