Ο δρόμος που παίζει φάλτσα μουσική όταν οδηγείς πάνω του

O δρόμος κόστισε πολλά χρήματα και αποτέλεσε ένα διαφημιστικό τέχνασμα για μια αυτοκινητοβιομηχανία.

Στην Καλιφόρνια υπάρχει ένας δρόμος που παίζει μουσική όταν οδηγείς πάνω του, όμως δεν καταφέρνει να αναπαράγει σωστά τη μελωδία που θα έπρεπε.

Ο δρόμος στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνιας πράγματι παίζει μια μελωδία όταν τα αυτοκίνητα περνούν από πάνω του.

Η μελωδία υποτίθεται ότι είναι η William Tell Overture (η εισαγωγή από την ομώνυμη όπερα του Ιταλού συνθέτη Gioachino Rossini), όμως όταν την ακούσεις, γίνεται ξεκάθαρο ότι στην πραγματικότητα είναι… φάλτσα.

Πρόκειται για ένα αρκετά διασκεδαστικό κομμάτι ασφάλτου και ένα αξιοθέατο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκεί μόνο να ακουγόταν λίγο καλύτερα.

Γιατί κατασκευάστηκε ο δρόμος που παίζει μουσική

Όπως εξήγησε ο Scott, ο δρόμος κόστισε πολλά χρήματα και αποτέλεσε ένα διαφημιστικό τέχνασμα για μια αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Civic Musical Road πήρε το όνομά του από το Honda Civic και μάλιστα εμφανίστηκε σε διαφημίσεις του Civic.

Οι μουσικές νότες είναι δονήσεις του αέρα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα.

Ένα ελαστικό που περνάει πάνω από αυλακώσεις στην άσφαλτο μπορεί, πράγματι, να παράγει μια μουσική νότα.

Παρότι ο ρυθμός είναι αναγνωρίσιμος, η μελωδία θυμίζει μόνο σε μικρό βαθμό την William Tell Overture.

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί η μουσική που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να παίζει αυτός ο δρόμος ακούγεται τόσο λάθος;

Η πραγματική William Tell Overture

Το πρόβλημα τελικά οφειλόταν στις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας.

Οι σχεδιαστές είχαν πει ότι οι αυλακώσεις στον δρόμο έπρεπε να απέχουν μεταξύ τους κατά μια συγκεκριμένη απόσταση.

Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία αυλάκωση κάθε δέκα εκατοστά.

Ωστόσο, τα συνεργεία που εργάστηκαν στον δρόμο θεώρησαν ότι έπρεπε να υπάρχουν δέκα εκατοστά από τη μία αυλάκωση μέχρι την αρχή της επόμενης.

Δεν υπολόγισαν το ίδιο το πλάτος της αυλάκωσης.

Στο πραγματικό μουσικό κομμάτι, η υψηλότερη νότα θα έπρεπε να είναι μία οκτάβα υψηλότερη από τη χαμηλότερη.

Όμως, εξαιτίας του λάθους στον δρόμο, κάθε νότα παραμορφώνεται όταν ένα αυτοκίνητο περνάει από πάνω του.