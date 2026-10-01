Ο δρόμος που περνάει μέσα από κτίριο

Το πιο διάσημο και μοναδικό χαρακτηριστικό του αυτοκινητοδρόμου είναι ένα μικρό τμήμα του δρόμου που περνάει απευθείας μέσα από τρεις ορόφους ενός κτιρίου γραφείων.

Ως επί το πλείστον, τα κτίρια στην Οσάκα της Ιαπωνίας δεν ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Εκτός, φυσικά, αν ένας αυτοκινητόδρομος περνάει μέσα από αυτά, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα να κινούνται μέσα από τον πέμπτο, τον έκτο και τον έβδομο όροφο.

Ο Hanshin Expressway είναι ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων μήκους 240 χιλιομέτρων που εκτείνεται γύρω από τις πόλεις Οσάκα, Κόμπε και Κιότο. Το πιο διάσημο και μοναδικό χαρακτηριστικό του αυτοκινητοδρόμου είναι ένα μικρό τμήμα του δρόμου που περνάει απευθείας μέσα από τρεις ορόφους ενός κτιρίου γραφείων.

Πώς κατασκευάστηκε

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υπήρχαν σχέδια για την ανάπλαση μιας υποβαθμισμένης περιοχής στην Οσάκα. Το έργο είχε εγκριθεί και οι ιδιοκτήτες ακινήτων περίμεναν με ανυπομονησία τις άδειες οικοδόμησης. Τότε, όμως, εμφανίστηκε ένα αρκετά μεγάλο εμπόδιο: μια σημαντική επέκταση του Hanshin Expressway είχε ήδη εγκριθεί και η προβλεπόμενη διαδρομή της περνούσε ακριβώς μέσα από την περιοχή ανάπλασης.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αρνήθηκαν να κάνουν πίσω, γεγονός που οδήγησε σε μια πενταετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να τροποποιηθούν οι πολεοδομικοί και οδικοί νόμοι, ώστε να επιτρέπεται η ενιαία ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων και κτιρίων στον ίδιο χώρο. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτούσε ιδιαίτερα καινοτόμες λύσεις, ειδικά στην περίπτωση ενός τμήματος του δρόμου που έπρεπε με κάποιον τρόπο να περάσει μέσα από ένα 16ώροφο κτίριο γραφείων, σύμφωνα με το Atlas Obscura.

Gate Tower Building/Japan Airlines

Η λύση δημιούργησε ένα από τα πιο παράξενα τοπία στον κόσμο. Η πλευρά του Gate Tower Building ανοίγει ουσιαστικά σαν στόμα, επιτρέποντας στην κυκλοφορία που έρχεται από τον Hanshin Expressway να περάσει μέσα από το κτίριο. Με φουτουριστική εμφάνιση και εντελώς αντίθετο με τις κλασικές αντιλήψεις για την κατασκευή ψηλών κτιρίων, το Gate Tower Building αποτελεί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ της ιαπωνικής κυβέρνησης και των ιδιοκτητών, οι οποίοι είχαν διεκδικήσει την ιδιοκτησία της συγκεκριμένης έκτασης ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Εντυπωσιακά, ο αυτοκινητόδρομος επηρεάζει ελάχιστα τη λειτουργία του Gate Tower Building, καθώς οι ιδιοκτήτες του εγκατέστησαν ηχομονωτικούς τοίχους και δάπεδα. Οι επισκέπτες που μπαίνουν στο ισόγειο του κτιρίου θα δουν το ασανσέρ με ορόφους αριθμημένους από το 1 έως το 4 και στη συνέχεια από το 8 έως το 16. Οι όροφοι που βρίσκονται ανάμεσά τους αναγράφουν απλώς «Hanshin Expressway» και, όπως είναι φυσικό, δεν είναι προσβάσιμοι.