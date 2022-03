O Elon Musk διαφωνεί με τον Joe Biden – και πιστεύει στον πλουραλισμό στην ενημέρωση

Την περασμένη μόλις βδομάδα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden συνεχάρη τις Ford και GM για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στη χώρα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του οβάλ γραφείου έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι «η Ford επενδύει 11 δις δολάρια για να κατασκευάσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα – δημιουργώντας 11.000 θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Η GM πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της – 7 δις δολάρια για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δημιουργώντας 4.000 θέσεις εργασίας στο Μίσιγκαν».

Ο Elon Musk άδραξε την ευκαιρία επισημαίνοντας στον αμερικανό Πρόεδρο με σχετική απάντηση του στο Twitter ότι η Tesla έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας, έχοντας συγχρόνως επενδύσει διπλάσια κεφάλαια από ότι οι Ford και GM μαζί.

Tesla has created over 50,000 US jobs building electric vehicles & is investing more than double GM + Ford combined

Σε μεταγενέστερη (βλ. χθεσινή) ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter και με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία και την άφιξη στη χώρα των τερματικών της Starkink ύστερα από αίτημα του αντιπροέδρου της Mykhalo Fedorov, ο Elon Musk αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί «μερικά αιτήματα» από κυβερνήσεις, όχι όμως της ουκρανικής, προκειμένου να «μπλοκάρει» ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος δήλωσε, αρνήθηκε κατηγορηματικά να πράξει κάτι τέτοιο δηλώνοντας υπέρμαχος της ελευθερίας λόγου.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022