O Elon Musk δώρισε μετοχές της Tesla αξίας 5,74 δις δολαρίων για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Elon Musk, Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, δώρισε συνολικά 5.044.000 μετοχές της Tesla, της πολυτιμότερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, σε φιλανθρωπικό οργανισμό την περίοδο από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου πέρυσι, σύμφωνα έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε χθες.

Η συνολική αξία της εν λόγω δωρεάς ανήλθε σε 5,74 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της Tesla κατά τη διάρκεια των πέντε προαναφερθέντων ημερών.

Μολαταύτα, η σχετική έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε το όνομα της φιλανθρωπικής οργάνωσης στην οποία «κατευθύνθηκε» το παραπάνω ποσό.

Η παραπάνω δωρεά πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πώλησης μετοχών αξίας 16,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πήρε σάρκα και οστά μετά από δημοσκόπηση που πραγματοποίησε ο Elon Musk στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter που είχε ως ερώτημα το αν θα πρέπει ή όχι να απεμπολήσει το 10% του μεριδίου που κατέχει στην Tesla.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021