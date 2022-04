O Elon Musk έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter

Ο Elon Musk δεν σταματά να ξαφνιάζει τόσο με τα λόγια όσο κυρίως με τις πράξεις και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί. Αυτή τη φορά, ο ισχυρός άνδρας της Tesla προχώρησε σε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε αγοράζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ 73.486.938 μετοχές του Twitter, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο της τάξης του 9,2% στην εταιρεία, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η αξία των παραπάνω μετοχών υπολογίζεται, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής, στα 2,89 δις δολάρια.

Και όλα αυτά, λίγες μόλις μέρες μετά την κριτική που είχε ασκήσει ο ίδιος στο Twitter για την αποτυχία του μέσου να υποστηρίξει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει στο… Twitter ο ισχυρός άνδρας της Tesla.

«Δεδομένου ότι το Twitter λειτουργεί ως η de facto δημόσια πλατεία της πόλης, η αποτυχία τήρησης των αρχών της ελευθερίας του λόγου υπονομεύει θεμελιωδώς τη δημοκρατία. Τι πρέπει να γίνει;», είχε γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό ο Elon Musk.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022