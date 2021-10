O Elon Musk καλεσμένος σε συνέδριο της VW

Στα πλαίσια ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Alpbach της Αυστρίας στο οποίο συμμετείχαν 200 υψηλόβαθμα στελέχη της VW, ο Διευθύνον Σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας, Herbert Diess, προσκάλεσε ως συνομιλητή τον ισχυρό άνδρα της Tesla συνεχίζοντας με την κίνησή του αυτή το μπαράζ των εγκάρδιων δηλώσεων και σχέσεων μεταξύ των δύο ανδρών.

Βασικός στόχος της διάσκεψης των στελεχών της VW ήταν να «ενταχθούν» τα στελέχη της γερμανικής εταιρείας στη νέα φιλοσοφία της μάρκας αλλά και να γίνουν κοινωνοί των μεγάλων αλλαγών που θα χρειαστεί να κάνει η τελευταία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Herbert Diess αναγνώρισε ότι η VW «έκανε πολλά σωστά πράγματα στο παρελθόν, και στον παλιό κόσμο η VW ήταν ισχυρή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν είναι εγγυημένο στον νέο κόσμο». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο CEO της VW, η εταιρεία του θέλει να λαμβάνει «ταχύτερες αποφάσεις, να έχει λιγότερη γραφειοκρατία και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες».

Στα πλαίσια της νέας «συνάντησης» των δύο ανδρών, ο Herbert Diess δεν δίστασε να ρωτήσει τον Elon Musk ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που καθιστά την Tesla τόσο ευέλικτη: «Είναι το στυλ διοίκησης. Εγώ είμαι κατά βάση μηχανικός και, εκτός από το αυτοκίνητο, με γοητεύουν οι αλυσίδες εφοδιασμού, τα logistics και οι διαδικασίες παραγωγής», δήλωσε ο Elon Musk.

Ο Hebert Dies παραδέχτηκε ότι η Tesla κατάφερε να αντιμετωπίσει καλύτερα από πολλούς άλλους κατασκευαστές τα προβλήματα με τις ελλείψεις ημιαγωγών καθώς οι ομάδες εργασίας της αμερικανικής εταιρείας που ήταν υπεύθυνες για τη δημιουργία λογισμικών κατάφεραν να «ξαναγράψουν» το software της Tesla σε μόλις 2-3 εβδομάδες, επιτρέποντας τη χρήση διαφορετικών τσιπ που δεν ήταν σε έλλειψη.

Από τη μεριά του, ο Elon Musk δήλωσε ότι πιστεύει ότι η VW μπορεί να πετύχει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Herbert Diess θεωρούν τις Tesla και VW ως τον «ισχυρότερο ανταγωνιστή» τους.

«Χαίρομαι που ακούω ότι ακόμη και ο ισχυρότερος ανταγωνιστής μας πιστεύει ότι θα πετύχουμε τη μετάβαση αν προχωρήσουμε στον μετασχηματισμό μας με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο Herbert Diess.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο Herbert Diess δήλωσε με σχετική ανάρτησή του στο Twitter ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί σύντομα το νέο εργοστάσιο της Tesla στο Grunheide του Βερολίνου.

Διαβάστε επίσης: Η Tesla αυξάνει τον ανταγωνισμό στη Γερμανία, δηλώνει ο Herbert Diess

With a new mindset & a revolution in our headquarter Wolfsburg we can succeed the new competition.Good meeting with 200 top managers in Alpbach. Big responsibility at a crucial point for our company. Thx for joining @ErinMeyerINSEAD & @elonmusk,we will visit you soon in Grünheide pic.twitter.com/dwYyXZnBT8

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) October 16, 2021