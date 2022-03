O Elon Musk προκαλεί τον Putin σε «μονομαχία»

Ο πάντοτε εκκεντρικός – και ενίοτε προκλητικός – Elon Musk τράβηξε για μία ακόμα φορά τα βλέμματα της κοινής γνώμης και με αφορμή της τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας σε αυτή, προκάλεσε τον Πρόεδρο της τελευταίας Vladimir Putin σε «μονομαχία».

Και όλα αυτά, μέσω σχετικής ανάρτησης του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Tesla, δεν παρέλειψε να αναγράψει το όνομα του Ρώσου προέδρου, αλλά και του ονόματος της Ουκρανίας, στα ρωσικά.

Ιδού και τα σχετικά πειστήρια:

I hereby challenge Владимир Путин to single combat

Χαρακτηριστική ήταν και η διαδικτυακή παρέμβαση του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ουκρανίας, Miychailo Fedorov, ο οποίος απάντησε στον CEO της Τesla λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να τον στείλουμε στον Δία, για κάθε ενδεχόμενο».

We can send him to Jupiter, just in case: https://t.co/0NShQYIuGM

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022