Ο Ερντογάν πίσω από το τιμόνι του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Τουρκίας

Το ηλεκτρικό sedan Togg T10F ξεκίνησε το εμπορικό ταξίδι του, με πρώτο παραλήπτη τον Τούρκο πρόεδρο.

Επεκτείνεται η γκάμα της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας Togg, προσθέτοντας δίπλα στο οικογενειακό SUV T10X ένα sedan μοντέλο υπό την ονομασία T10F.

Λίγο μετά την πλήρη αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού τετράτροχου προϊόντος της στην ΙΑΑ Mobility 2025, στο Μόναχο, η Togg εγκαινίασε το λανσάρισμα του μοντέλου στην τουρκική αγορά, με πρώτο παραλήπτη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Togg παρουσίασαν το sedan στον Τούρκο Πρόεδρο στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, πριν εκείνος το οδηγήσει σε μια δοκιμαστική διαδρομή, γνωρίζοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του οχήματος.

Το T10F διατίθεται τόσο ως πισωκίνητο όσο και ως τετρακίνητο, με ισχύ 218 PS και 435 PS αντίστοιχα, και αυτονομία που κυμαίνεται μεταξύ 335 έως και 610 χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Στην τετρακίνητη εκδοχή του το μήκους 4.830 χλστ. μοντέλο επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δλ.

Ο Ερντογάν ήταν επίσης ο πρώτος που παρέλαβε το πρώτο μοντέλο της Togg, το ηλεκτρικό SUV T10X, το 2023.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπήρξε ο βασικός υποστηρικτής της Togg, μιας κοινοπραξίας μεγάλων ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των BMC, Zorlu Holding, Anadolu Group και Turkcell, μαζί με την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας (TOBB), προσφέροντάς τις φοροελαφρύνσεις, όπως και δωρεάν έκταση γης για το εργοστάσιό της.

Στο Μόναχο, η Togg ανακοίνωσε επίσης ότι θα λανσάρει τα προϊόντα της και στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γερμανία, η οποία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στο εξωτερικό. Οι παραγγελίες για τα δύο μοντέλα, τα οποία απέσπασαν βαθμολογία 5 αστέρων στον τομέα της ασφάλειας από τον Euro NCAP, θα αρχίσουν στη Γερμανία στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ επόμενοι προορισμοί αναμένεται να είναι η Γαλλία και η Ιταλία.

Το περασμένο έτος η Togg διέθεσε συνολικά 30.000 μονάδες του T10X, ενώ φέτος (μέχρι και τον Αύγουστο) οι πωλήσεις της ανέρχονται σε 21.000 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 42% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στο μέλλον αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω την γκάμα της με ένα μικρομεσαίο hatchback, ένα μικρό SUV και ένα MPV.

Το εργοστάσιο της μάρκας βρίσκεται στην Προύσα στη βορειοδυτική Τουρκία, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στα 100.000 οχήματα, προτού εκτοξευτεί στα 175.000.