Ο φύλακας των οδηγών – 30 χρόνια από την εμφάνιση του ESP

Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα σταθερότητας της Bosch «Electronic Stability Program» (ESP) γιορτάζει 30 ασφαλέστερης οδήγησης και καινοτομίας.

Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα σταθερότητας της Bosch «Electronic Stability Program» (ESP) συμπληρώνει τρεις δεκαετίες βελτίωσης της ασφάλειας των αυτοκινήτων, εξελισσόμενο από το ABS, για να γίνει στις ημέρες μας ο ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκινήτων.

Πριν από 30 χρόνια, οι οδηγοί άρχισαν να βιώνουν για πρώτη φορά τα ευεργετήματα του ηλεκτρονικού ελέγχου σταθερότητας (ESP). Η Bosch συνεργάστηκε με τη Mercedes-Benz για να ενσωματώσει το σύστημα στην S-Class του 1995 και από τότε αρχίσαμε να βιώνουμε οχήματα που δεν γλιστρούσαν, ούτε έβγαιναν από τη λωρίδα τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια δύσκολων ελιγμών.

Η ανάπτυξη ενός ανθεκτικού και οικονομικού αισθητήρα γωνιακής ταχύτητας ήταν η τεχνολογία που το κατέστησε δυνατό, καθώς παρείχε στο σύστημα τις πληροφορίες που χρειαζόταν. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος γινόταν μέσω της ενεργοποίησης των φρένων σε συγκεκριμένους τροχούς.

Γνωστό γενικά ως ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας, η Bosch ονόμασε το σύστημά της Electronic Stability Program (ESP), με σαφή αναφορά στην αντίληψη πέραν των ανθρώπινων αισθήσεων. Τα επιβατικά αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας έχουν 49% λιγότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε θανατηφόρα ατυχήματα.