Ο Jeremy Clarkson πουλά τρία από τα πιο διάσημα αυτοκίνητά του

Το σημαντικότερο ίσως αυτοκίνητο της συλλογής του είναι η Lancia Montecarlo Spider του 1982.

Ο Jeremy Clarkson βγάζει σε δημοπρασία τρία αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με το «The Grand Tour», μεταξύ των οποίων και τη Lancia Montecarlo Spider που οδήγησε στο τελευταίο του επεισόδιο.

Ο πρώην παρουσιαστής των «Top Gear» και «The Grand Tour» θα πουλήσει τα αυτοκίνητα μέσω του οίκου Iconic Auctioneers, στο πλαίσιο της δημοπρασίας The Iconic Sale, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο NEC Classic Motor Show στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Και τα τρία αυτοκίνητα προσφέρονται χωρίς τιμή εκκίνησης, γεγονός που σημαίνει ότι θα καταλήξουν στον πλειοδότη -δηλαδή, στον μεγαλύτερο θαυμαστή του Clarkson με τo πιο βαθύ πορτοφόλι.

Ο Clarkson αναφέρει ότι πλέον σπάνια έχει την ευκαιρία να οδηγεί ή να απολαμβάνει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, κάτι που πιθανότατα ισχύει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο πραγματικός λόγος της πώλησης θα γίνει γνωστός κατά τη διάρκεια της επερχόμενης σεζόν του «Clarkson’s Farm».

Lancia Montecarlo Spider: Το τελευταίο αυτοκίνητο του Clarkson στο «The Grand Tour»

Το σημαντικότερο ίσως αυτοκίνητο της συλλογής είναι η Lancia Montecarlo Spider του 1982. Ο Clarkson την οδήγησε μαζί με τους Richard Hammond και James May στο «The Grand Tour Presents: One for the Road», το ειδικό επεισόδιο που γυρίστηκε στη Ζιμπάμπουε και την Μποτσουάνα και αποτέλεσε την τελευταία κοινή περιπέτεια των τριών παρουσιαστών.

Ήταν επίσης το τελευταίο αυτοκίνητο που οδήγησε ο Clarkson στο «The Grand Tour», γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της εκπομπής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Lancia δεν παρέμεινε στην εργοστασιακή της μορφή για το ταξίδι στην Αφρική. Εφοδιάστηκε με πίσω φώτα από Ferrari 308, τέσσερις απολήξεις εξάτμισης, τροχούς από Lancia Delta Integrale, καθώς και τροποποιημένη μάσκα και διάταξη προβολέων. Ο Clarkson αντικατέστησε επίσης τα αρχικά δερμάτινα καθίσματα με υφασμάτινα και τοποθέτησε ένα απλό τιμόνι επενδυμένο με Alcantara, χωρίς κουμπιά. Όλες οι αλλαγές έγιναν με στόχο να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα με τα ηλεκτρικά συστήματα της Lancia στις συνθήκες ακραίας ζέστης.

Σε αντίθεση με πολλά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε τηλεοπτικές παραγωγές, ο Clarkson δεν επέστρεψε απλώς τη Lancia μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Την αγόρασε και την πρόσθεσε στην προσωπική του συλλογή. Σύμφωνα με τον οίκο Iconic Auctioneers, η Lancia έχει έκτοτε ανακατασκευαστεί και βρίσκεται πλέον σε λειτουργική κατάσταση.

Alfa Romeo GTV6/ Φωτογραφία: Iconic Auctioneers

Alfa Romeo GTV6: Από τη Σκωτία και πάλι πίσω

Το δεύτερο αυτοκίνητο είναι μια Alfa Romeo GTV6 του 1983, η οποία εμφανίστηκε στο επεισόδιο του «The Grand Tour» με τίτλο «Well Aged Scotch».

Ο Clarkson οδήγησε την Alfa στη διαδρομή North Coast 500 στη Σκωτία κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του 2019. Σύμφωνα με την καταχώριση της δημοπρασίας, το αυτοκίνητο έχει διανύσει περίπου 28.315 μίλια (περίπου 45.000 χιλιόμετρα) και έχει συντηρηθεί από τον ίδιο τον Clarkson.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V6 κινητήρας των 2,5 λίτρων της Alfa Romeo, έναν κινητήρα που ο Clarkson εκτιμούσε για τον ήχο και την ομαλή λειτουργία του. Υπάρχει, μάλιστα, και ένα επιπλέον στοιχείο στην ιστορία του αυτοκινήτου: ο Clarkson το είχε στην κατοχή του και στο παρελθόν, αλλά αργότερα μετάνιωσε που το πούλησε.

Τελικά, το απέκτησε ξανά και το πρόσθεσε και πάλι στη συλλογή του. Τώρα, το πουλά για δεύτερη φορά.

Lincoln Continental: Ναι, έχει ακόμη το σύστημα νίτρο

Το τρίτο αυτοκίνητο είναι η τεράστια Lincoln Continental Mark V του 1978 του Clarkson, η οποία εμφανίστηκε στο «Lochdown». Πρόκειται για το ειδικό επεισόδιο του «The Grand Tour» στο οποίο οι Clarkson, Hammond και May ταξιδεύουν στη Σκωτία με τρία τεράστια αμερικανικά αυτοκίνητα.

Η Lincoln κινείται από έναν V8 κινητήρα 6,6 λίτρων, ο οποίος για τις ανάγκες της εκπομπής εξοπλίστηκε με σύστημα νίτρο. Το σύστημα εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο, αν και δεν φαίνεται να λειτούργησε ιδιαίτερα αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς ο κινητήρας δεν διέθετε τις υπόλοιπες τροποποιήσεις που απαιτούνταν για την πλήρη αξιοποίησή του.

Στο εσωτερικό εξακολουθεί να βρίσκεται το ρολόι της Cartier, το οποίο είχε εντυπωσιάσει τον Clarkson κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ στο πορτμπαγκάζ παραμένει ένα σετ γκάιντες.

Πόσο θα πουληθούν;

Και τα τρία αυτοκίνητα θα δημοπρατηθούν από την Iconic Auctioneers στο πλαίσιο της Iconic Sale, κατά τη διάρκεια του NEC Classic Motor Show τον Νοέμβριο. Δεν υπάρχει ελάχιστη τιμή εκκίνησης, επομένως δεν υπάρχει κάποιο κατώτατο ποσό που πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση. Τα κλειδιά θα καταλήξουν σε όποιον καταθέσει την υψηλότερη προσφορά.

Για τους πραγματικούς φίλους του «The Grand Tour», η Lancia πιθανότατα θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο πόλο έλξης. Δεδομένου ότι ήταν το τελευταίο αυτοκίνητο που οδήγησε ο Clarkson στην εποχή της αρχικής τριάδας της εκπομπής, αποτελεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας της αυτοκίνησης στην τηλεόραση.