Με την MG να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, η SAIC Motor Passenger Vehicle, ανακοινώνει ότι ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις επιβατικών οχημάτων σε λιγότερο από 11 μήνες.

Η MG Motor UK & Europe διανύει μια εξαιρετική χρονιά, καθώς η SAIC Motor Passenger Vehicle (SMPV), το τμήμα επιβατικών αυτοκινήτων της SAIC Motor που σχεδιάζει και παράγει τα οχήματα της MG, έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου πωλήσεων για το 2026 ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου.

Με αυτό το νέο ιστορικό υψηλό, η SMPV μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των αυτοκινητοβιομηχανιών με ετήσιες πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου οχημάτων.

Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της μάρκας και στη βρετανική αγορά. Από την αρχή του έτους μέχρι και τον Οκτώβριο, η MG Motor UK σημείωσε 86.739 ταξινομήσεις, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ της (85.155 οχήματα) δύο ολόκληρους μήνες πριν κλείσει το 2026.

Τα επίσημα δεδομένα της SAIC δείχνουν ότι για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, οι πωλήσεις της SMPV εκτοξεύτηκαν κατά 43,8% σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η επίδοση της χαρίζει τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας στην κατηγορία του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων, αφήνοντας τον δεύτερο κατασκευαστή πίσω κατά 34,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τον Απρίλιο και μετά οι μηνιαίες πωλήσεις κινούνται σταθερά πάνω από τις 100.000 μονάδες (για επτά διαδοχικούς μήνες), επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της εταιρείας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή διαδραματίζουν τα εξηλεκτρισμένα οχήματα. Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEVs), κατηγορία που στην Κίνα περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, Plug-in Hybrid και οχήματα με Range Extender, έχουν αυξηθεί κατά 157,6% μέσα στο 2026, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 10 μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας. Τον Οκτώβριο, τα NEVs αντιπροσώπευσαν το 61,7% των πωλήσεων της SMPV, έναντι 36,4% τον Ιανουάριο.

Η τεχνολογική ισχύς ενός παγκόσμιου Ομίλου

Η MG αξιοποιεί κοινές βασικές τεχνολογίες και πόρους εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της SAIC, ενώ η παγκόσμια κλίμακα του κινέζικου αυτοκινητικού κολοσσού στους τομείς των ανταλλακτικών, της παραγωγής και των διεθνών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επιτρέπει την κατανομή του κόστους εξέλιξης σε μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων.

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης της SAIC, προηγμένες τεχνολογίες, όπως η ενσωματωμένη θερμική διαχείριση, οι ημι-στερεού τύπου μπαταρίες και τα συστήματα αυτοκινήτου που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν να γίνουν διαθέσιμες σε μοντέλα με προσιτή και ανταγωνιστική τοποθέτηση στην αγορά.

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Παράλληλα, η SMPV ενσωματώνει την ανατροφοδότηση των πελατών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξέλιξης. Οι πραγματικές ανάγκες των οδηγών λαμβάνονται υπόψη ήδη από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού ενός μοντέλου, ενώ η εξέλιξή του συνεχίζεται και μετά το λανσάρισμα, με βάση την εμπειρία και τις παρατηρήσεις των ιδιοκτητών.

Η παγκόσμια επιτυχία της MG

Η διεθνής πορεία της MG αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της επιτυχίας. Το MG4 έχει πλέον ξεπεράσει τις 525.000 πωλήσεις παγκοσμίως, διαθέτει αξιολόγηση ασφάλειας πέντε αστέρων τόσο από τον Euro NCAP όσο και από τον ANCAP και έχει επανειλημμένα βρεθεί στην κορυφή των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στην Κίνα, το μοντέλο ξεπερνά τις 10.000 πωλήσεις τον μήνα για 13 συνεχόμενους μήνες και τον Οκτώβριο αναδείχθηκε στο compact αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

Με τη στήριξη του Ομίλου Συγγελίδη

Η ισχυρή διεθνής δυναμική της MG αποτυπώνεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο και στην ελληνική αγορά, όπου η μάρκα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Συγγελίδη.

Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η MG κατέγραψε 4.132 ταξινομήσεις, κατακτώντας μερίδιο 3,2% της συνολικής ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, αναδείχθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των μαρκών κινεζικής προέλευσης στην Ελλάδα, με μερίδιο 27,5%, ενώ στη λιανική αγορά πέτυχε 2.338 ταξινομήσεις και μερίδιο 4,5% στο σύνολο της αγοράς και 30,9% μεταξύ των μαρκών κινεζικής προέλευσης.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της MG στις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες. Στη λιανική αγορά των Hybrid μοντέλων κατέκτησε μερίδιο 5,9% και την 4η θέση πανελλαδικά, ενώ το MG ZS MAX Hybrid+ αναδείχθηκε πρώτο σε λιανικές πωλήσεις στην κατηγορία C-SUV, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, με μερίδιο 11,7%. Το MG3 Hybrid+ κατέκτησε την 3η θέση στα B-Segment Hybrid με 13%, ενώ το MG4 Electric βρέθηκε στην 3η θέση της κατηγορίας C-BEV με μερίδιο 7,2%.

Την εμπορική αυτή πορεία υποστηρίζει η παρουσία του Ομίλου Συγγελίδη, με ένα οργανωμένο δίκτυο περισσότερων από 30 σημείων πώλησης και after sales, το οποίο καλύπτει το 96% της ελληνικής επικράτειας, καθώς και με κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στη Μαγούλα και οργανωμένες υποδομές τεχνικής υποστήριξης.