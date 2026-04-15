Ο κυκλικός κόμβος που οδηγεί στο πουθενά – Πού βρίσκεται το λάθος των 1,3 εκ. ευρώ;

Ανάμεσα σε δύο ουγγρικές πόλεις εδρεύει ένας κυκλικός κόμβος που επί χρόνια δεν έχει τον παραμικρό λόγο ύπαρξης.

Μεταξύ Zalaegerszeg και Zalaszentiván, δύο πόλεων στη δυτική Ουγγαρία, υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος στη μέση ενός χωραφιού. Πρόκειται για μια πλατεία που μοιάζει σαν να την… έριξαν κατά λάθος εκεί, δεδομένου ότι δεν συνδέει απολύτως τίποτα.

Δίπλα στον κυκλικό κόμβο είναι εγκατεστημένη μια πινακίδα που δείχνει ότι ο τοπικός δήμος ξόδεψε περίπου 1,3 εκατ. ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κυκλικός κόμβος κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος θα επέτρεπε στα αγαθά που φτάνουν από την ακτή της Αδριατικής να διέρχονται σιδηροδρομικώς γρήγορα μέσω της δυτικής πλευράς της χώρας προς τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Πολωνία, χωρίς να απαιτείται παράκαμψη μέσω Βουδαπέστης.

Το πρόβλημα είναι ότι ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων… λάμπει δια της απουσίας του, μολονότι ανακοινώθηκε το 2021. Ο λόγος της καθυστέρησης έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται μια επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής, την οποία η κυβέρνηση υποσχέθηκε πριν από τέσσερα χρόνια αλλά δεν έχει ξεκινήσει, όπως αναφέρει η ουγγρική ιστοσελίδα Átlátszó.

Ένας τερματικός σταθμός που αγνοείται

Τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ο υπουργός Εξωτερικών, Σιγιάρτο Πέτερ ανακοίνωσε ότι η γερμανική εταιρεία Metrans θα δημιουργήσει έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή, ο δήμος της πόλης Zalaegerszeg ανέλαβε να κατασκευάσει τον δρόμο πρόσβασης και τον κυκλικό κόμβο θα οδηγούσε στον τερματικό σταθμό, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2023.

Μέχρι σήμερα, η σιδηροδρομική γραμμή δεν έχει ξεκινήσει, με τον δήμαρχο του Zalaegerszeg, Ζόλταν Μπαλάιτς, να επισημαίνει στο CNN ότι το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση δημόσιων διαγωνισμών.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα διαθέτει προθεσμία άνω των δύο ετών για την ολοκλήρωση της κατασκευής της γραμμής, σύμφωνα με την Átlátszó, γεγονός που συνεπάγεται ότι το έργο της σιδηροδρομικής υποδομής — εφόσον τελικά υλοποιηθεί — ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2029.

Οι επικριτές του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζουν ότι τα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτά, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του οικονομικού μοντέλου που έχει διαμορφώσει η κυβέρνησή του κατά τα 16 χρόνια παραμονής της στην εξουσία.

Οι ίδιοι εξηγούν ότι η εκλογική επιτυχία του Όρμπαν βασίστηκε στον συνδυασμό της συστηματικής απαξίωσης της ΕΕ — την οποία παρουσιάζει ως παρακμιακή, φιλελεύθερη και διεφθαρμένη δύναμη στην Ουγγαρία — με την παράλληλη και εκτεταμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Με πληροφορίες από Atlatszo και CNN, πηγή φωτογραφίας: Atlatszo