Ο Lewis Hamilton απέκτησε το αυτοκίνητο των ονείρων του

Η Ferrari F40 ήταν το αυτοκίνητο που ο Lewis Hamilton ονειρευόταν από παιδί και τώρα βρίσκεται πλέον στο προσωπικό γκαράζ του.

Η συγκεκριμένη Ferrari F40, που πλέον αποτελεί το νέο απόκτημα του επτά φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, είχε παραμείνει για περισσότερα από 30 χρόνια κλεισμένη σε ένα γκαράζ, προτού ο Lewis Hamilton αποφασίσει να την επαναφέρει στη ζωή. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στο Maranello, όπου πέρασε από εκτεταμένη διαδικασία αποκατάστασης, με τους τεχνικούς της Ferrari να αναλαμβάνουν να «ανακαινίσουν» το ιταλικό supercar.

Η σχέση του Lewis Hamilton με την F40 είναι παλιά. Από μικρός είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο μοντέλο και η επιθυμία του να αποκτήσει κάποια στιγμή μία δική του παρέμενε ζωντανή. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του στη Scuderia Ferrari, η F40 είχε συμβολικό ρόλο στην πρώτη του ημέρα στο Maranello.

Η απόφαση του Βρετανού να αποκτήσει τη συγκεκριμένη F40 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι ο Lewis Hamilton είχε προηγουμένως πουλήσει μεγάλο μέρος της τετράτροχης συλλογής του. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που αποχωρίστηκε βρίσκονταν μερικά ιδιαίτερα σπάνια μοντέλα, όπως η Pagani Zonda 760 LH, η Mercedes-AMG Project One και η Ferrari LaFerrari. Ο ίδιος είχε αφήσει τότε να εννοηθεί ότι η F40 θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

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Η Ferrari F40 παρουσιάστηκε το 1987 ως το τελευταίο νέο μοντέλο της μάρκας που εγκρίθηκε προσωπικά από τον Enzo Ferrari. Με αμάξωμα από ανθρακονήματα και κέβλαρ, V8 κινητήρα 2,9 λίτρων με δύο τούρμπο και βάρος κοντά στα 1.100 kg, αποτέλεσε ένα από τα πιο ακραία supercars της εποχής της.

Με 478 ίππους και τελική ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 320 χλμ./ώρα, η F40 έγινε σύμβολο της εποχής των «αναλογικών υπερ-αυτοκινήτων». Κατασκευάστηκαν συνολικά μόλις 1.315 αυτοκίνητα, γεγονός που εξηγεί και τη σημερινή συλλεκτική του αξία.

Ο Lewis Hamilton φυσικά και δεν έχει αποκαλύψει πόσο πλήρωσε για την αγορά της συγκεκριμένης F40.