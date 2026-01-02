Ο Mate Rimac πίσω από το τιμόνι της Bugatti Tourbillon στα χιόνια (+video)

Ο Κροάτης επικεφαλής της Bugatti δείχνει να απολαμβάνει την ενεργή συμμετοχή του στην εξέλιξη του hypercar των 1.800 ίππων.
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το λανσάρισμα της Tourbillon, του νέου κομψοτεχνήματος της Bugatti, που θα παραχθεί σε 250 κομμάτια, με τιμή κοντά στα 3,6 εκατ. ευρώ.
Η Bugatti υποβάλλει το hypercar σε εξουθενωτικές δοκιμασίες, με μια εξ αυτών να αφορά τη συμπεριφορά του σε χιονισμένους δρόμους. Την όλη διαδικασία επιβλέπει δια ζώσης ο επικεφαλής του Rimac Group και επικεφαλής της Bugatti, Mate Rimac, ο οποίος δεν δίστασε να συμμετάσχει ενεργά, παίρνοντας θέση πίσω τη Tourbillon.
Ο 38χρονος Κροάτης δημοσίευσε μάλιστα και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον βλέπουμε να κινείται σε χιονισμένους δρόμους.
Ραχοκοκαλιά της Tourbillon αποτελεί ένας 16κύλινδρος σε διάταξη V ατμοσφαιρικός κινητήρας 8,3 λίτρων, πλαισιωμένος από τρεις ηλεκτροκινητήρες που συνδράμουν σε συνδυαστική ισχύ 1.800 ίππων.
Από πλευράς επιδόσεων η plug-in υβριδική Tourbillon χρειάζεται 2 δλ. για το «0-100», κάτω από 5 δλ. για το «0-200» και λιγότερο από 10 δλ. για το «0-300, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 445 χλμ./ώρα.