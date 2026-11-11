Το μεγάλο αφεντικό της Mercedes μίλησε – Για τόσα χρόνια ακόμη θα κυκλοφορούν οι κινητήρες βενζίνης και diesel

Τα ηλεκτρικά κερδίζουν μερίδιο αγοράς με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ωστόσο, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα εξαφανιστούν τόσο σύντομα, όπως τόνισε το μεγάλο αφεντικό της Mercedes.

Παρά την ταχύτατη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά μοντέλα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα εξακολουθήσουν να κατέχουν σημαντική θέση στην αγορά για αρκετά ακόμη χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Mercedes-Benz, μέσω τους επικεφαλής, Ola Källenius.

Ο ισχυρός άνδρας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου στην πόλη Πούνε της Ινδίας, ανέφερε ότι οι κινητήρες βενζίνης και diesel θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για τουλάχιστον 10 και πιθανότατα 15 ακόμη χρόνια.

Όπως εξήγησε, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν συνολικό μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Μάλιστα, υπολόγισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα χρειαστεί συνολικά 20 έως 25 χρόνια, καθώς οι αγορές ανά τον κόσμο δεν κινούνται με τον ίδιο ρυθμό προς την ηλεκτρική κινητικότητα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να εγκαταλείψει απότομα την τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζεται σήμερα η δραστηριότητά της, προτού δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

Τι ετοιμάζει στα μοτέρ βενζίνης και diesel η Mercedes

Η τοποθέτηση του κυρίου Källenius συνοδεύεται από συγκεκριμένες κινήσεις της γερμανικής μάρκας. Η εταιρεία έχει εξελίξει μια νέα γενιά εξηλεκτρισμένων κινητήρων, οι οποίοι είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 7. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τετρακύλινδροι και εξακύλινδροι κινητήρες βενζίνης και diesel, αλλά και ένας νεότερος V8, ο οποίος θα εξακολουθήσει να εξοπλίζει επιλεγμένα μοντέλα της μάρκας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους diesel κινητήρες, για τους οποίους ο επικεφαλής της Mercedes εμφανίστηκε ξεκάθαρος. Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη τεχνολογία παραμένει σημαντική και θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της γκάμας της εταιρείας για το προβλέψιμο μέλλον.

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Άλλωστε, υπάρχουν κατηγορίες οδηγών για τις οποίες το diesel εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή. Ο Ola Källenius έφερε ως παράδειγμα όσους διανύουν 60.000 έως 70.000 χιλιόμετρα ετησίως, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων που καλύπτουν καθημερινά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και η μεγάλη αυτονομία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, οι επαγγελματικές μεταφορές και τα μεγάλα SUV αποτελούν εφαρμογές στις οποίες οι πετρελαιοκινητήρες διατηρούν τη χρησιμότητά τους.

Παραδέχθηκε πως η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον

Η διατήρηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν σημαίνει ότι η Mercedes εγκαταλείπει τα σχέδιά της για την ηλεκτροκίνηση. Αντιθέτως, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών αποτελούν τον τελικό προορισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει ηλεκτρική εναλλακτική σε κάθε σημαντική κατηγορία μοντέλων της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ συνεχίζει να διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Οι διαθέσιμες υποδομές φόρτισης, το κόστος αγοράς, οι καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και οι οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα τον ρυθμό υιοθέτησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, η Mercedes επιλέγει να διατηρήσει διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, προσφέροντας ηλεκτρικά, υβριδικά και θερμικά μοντέλα, όσο υπάρχει ουσιαστική ζήτηση από το αγοραστικό κοινό.

Και αυτό ειναι το σωστό, θα τονίζαμε από την πλευρά μας.

πηγή: autocar