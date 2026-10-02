Ο μικρότερος δρόμος στον κόσμο έχει μήκος 2 μέτρα

Ο αρχισυντάκτης του Βιβλίου των Ρεκόρ Guiness την εποχή που απονεμήθηκε ο τίτλος φέρεται να ταξίδεψε για 50 ώρες, μόνο και μόνο για να δει ο ίδιος τον δρόμο.

Το ρεκόρ για τον μικρότερο δρόμο στον κόσμο κατέχει η Ebenezer Place, στην πόλη Wick του Caithness, στη Σκωτία. Όταν μετρήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2006, είχε μήκος μόλις 2,05 μέτρα.

«Ανοιγόκλεισε τα μάτια και θα έχεις ήδη χάσει την Ebenezer Place», γράφει η Anne Ward, συγγραφέας του Nothing to See Here: A Guide to the Hidden Joys of Scotland, ενός οδηγού για τα ασυνήθιστα μέρη της Σκωτίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura MacKenzie (@lauramack_adventure)

Η Ebenezer Place βρίσκεται ανάμεσα στις Union Street και River Street, και έχει αναγνωριστεί επίσημα από τα Ρεκόρ Guiness ως ο μικρότερος δρόμος στον κόσμο. To προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Elgin Street στο Lancashire με μήκος 5,2 μέτρα.

Ο δρόμος διαθέτει μόλις μία διεύθυνση: την κεντρική είσοδο του No. 1 Bistro, το οποίο αποτελεί μέρος του Mackays Hotel.

Η ιστορία της Ebenezer Place

Παρότι η Ebenezer Place μπήκε στο Guinness Book of Records μόλις πρόσφατα, η ιστορία της ξεκινά πολύ παλαιότερα, καθώς κατασκευάστηκε το 1883.

Εκείνη την εποχή, ένας άνδρας ονόματι Alexander Sinclair, ο οποίος είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία στην Αμερική, επέστρεψε στο Wick και έχτισε αυτό που σήμερα είναι το Mackays Hotel.

Το δημοτικό συμβούλιο του ζήτησε να τοποθετήσει μια ονομασία στη μικρή πλευρά του κτιρίου. Εκείνος το έκανε –και έτσι γεννήθηκε ο μικρότερος δρόμος στον κόσμο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1887, η Ebenezer Place καταγράφηκε για πρώτη φορά στα επίσημα αρχεία της πόλης.

Ebenezer Place/ Φωτό: Mackays Hotel

«Κάθε λίγα λεπτά βλέπουμε ανθρώπους να στέκονται εκεί και να βγάζουν μια φωτογραφία, όλη μέρα και μέχρι αργά τη νύχτα», δηλώνει ο Ο Murray Lamont, ιδιοκτήτης του Mackays Hotel.

Ο παγκόσμιος τίτλος ήρθε όταν ο Lamont υπέβαλε υποψηφιότητα, προσκομίζοντας έγγραφα που αποδείκνυαν το μέγεθος και την επίσημη υπόσταση του δρόμου, σημειώνει η Daily Record.

Ο αρχισυντάκτης του Βιβλίου των Ρεκόρ Guiness την εποχή που απονεμήθηκε ο τίτλος φέρεται να ταξίδεψε για 50 ώρες, μόνο και μόνο για να δει ο ίδιος τον δρόμο.

Η Ebenezer Place συντηρείται από το Highland Council, το οποίο είναι αρμόδιο για το οδικό δίκτυο της περιοχής.