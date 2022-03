O oδικός χάρτης της Kia για το 2030

Η Kia επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση με στόχο την πώληση 1,2 εκατ. ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2030 και ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει μια γκάμα 14 ηλεκτρικών μοντέλων BEV ως το 2027.

Με τον οδικό χάρτη για το 2030 η Kia Corporation βασίζεται στη στρατηγική της δέσμευση ώστε να γίνει ηγέτης στη βιώσιμη κινητικότητα, όπως ανακοινώθηκε στην ψηφιακή εκδήλωση της εταιρείας «CEO Investor Day 2022». Αυτός ο οδικός χάρτης βασίζεται στην επιτυχημένη στρατηγική «Plan S» της Kia που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2020 και αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η εταιρεία θα επιτύχει το όραμά της για να γίνει πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

Η Kia ανακοίνωσε επίσης τους τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς στόχους της για το 2030, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και το στόχο ετήσιων πωλήσεων ύψους 1,2 εκατ. μονάδων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) έως το 2030, να φτάσει τα 4 εκατομμύρια σε ετήσιες πωλήσεις οχημάτων έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων άνω των 2 εκατομμυρίων φιλικών προς το περιβάλλον μοντέλων, την επέκταση της εφαρμογής τεχνολογιών συνδεδεμένου αυτοκινήτου και αυτόνομης οδήγησης σε όλα τα νέα οχήματα και να γίνει η νούμερο 1 εταιρεία στην παγκόσμια αγορά οχημάτων ειδικής κατασκευής (PBV) έως το 2030.

Ξεκινώντας με έναν ετήσιο στόχο 3,15 εκατομμυρίων πωλήσεων παγκοσμίως για το 2022, η Kia στοχεύει να συνεχίσει την ποσοτική της ανάπτυξη βασιζόμενη στην κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της. Στόχος είναι να επιτευχθούν 4 εκατομμύρια μονάδες το 2030, μία αύξηση κατά 27% από τον στόχο της Kia για το 2022.



Ως μέρος αυτής της ποσοτικής ανάπτυξης, η εταιρεία θα επεκτείνει τις πωλήσεις φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων [συμπεριλαμβανομένων BEV, plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (PHEV) και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (HEV)] μέσω της επιτάχυνσης των εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση. Η εταιρεία θα καταστήσει τις πωλήσεις αυτών των οχημάτων στο επίκεντρο της μελλοντικής επιχειρηματικής της ανάπτυξης. Η Kia θα επεκτείνει το ποσοστό των φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, από το 17% των παγκόσμιων πωλήσεων που θα είναι το 2022, στο εκτιμώμενο 52% το 2030.

Σε μεγάλες αγορές με ισχυρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα (όπως η Κορέα, η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και η Κίνα) η Kia σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό πωλήσεων των «πράσινων» αυτοκινήτων της έως και 78% έως το 2030.

Έως το 2027 η γκάμα των BEV θα έχει επεκταθεί σε 14 μοντέλα

Η Kia επιταχύνει τη μετάβασή της στα EV για να εδραιώσει τη θέση της ως ο κορυφαίος κατασκευαστής EV παγκοσμίως. Αρχικά, η μάρκα σχεδιάζει να επεκτείνει τη σειρά των προϊόντων BEV της.

Ξεκινώντας το 2023, η Kia σχεδιάζει να λανσάρει τουλάχιστον δύο BEV ετησίως και να δημιουργήσει μια πλήρη γκάμα από συνολικά 14 έως το 2027. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πλάνο του λανσαρίσματος 11 μοντέλα έως το 2026, η Kia θα προσθέσει ακόμη δύο ηλεκτρικά pickup – ένα αποκλειστικό ηλεκτρικό και ένα για τις αναδυόμενες αγορές– και ένα βασικό ηλεκτρικό μοντέλο.

Η Kia σχεδιάζει να διασφαλίσει εκ νέου την ηγετική της θέση στην αγορά των EV μέσω της ναυαρχίδας της, το EV9, που θα κυκλοφορήσει το 2023. Αν και το EV9 είναι ένα μεγάλο SUV με συνολικό μήκος περίπου 5,0 μέτρων, διαθέτει εξαιρετική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα και αυτονομία περίπου 540 χλμ. με μία πλήρη φόρτιση. Μπορεί επίσης να παρέχει αυτονομία 100 χλμ. με φόρτιση μόλις έξι λεπτών.

Για πρώτη φορά για την Kia, το EV9 θα διαθέτει υπηρεσίες OTA (Over the Air) και FoD (Feature on Demand) που θα επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν επιλεκτικά λειτουργίες λογισμικού. Επιπλέον, το EV9 θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα εξοπλιστεί με την προηγμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης AutoMode της Kia.

To 2030 η Kia θα έχει πετύχει 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις BEV

Χάρη σε νέα μοντέλα όπως το EV9, η Kia στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις των BEV της. Ξεκινώντας φέτος με 160.000 πωλήσεις BEV, η Kia στοχεύει να πουλήσει 807.000 μονάδες το 2026 και 1,2 εκατομμύρια το 2030 – αύξηση 36% από τον στόχο EV για το 2030 που ανακοινώθηκε κατά την περσινή «CEO Investor Day 2022». Η Kia προβλέπει ότι πάνω από το 80% των πωλήσεών της σε BEV το 2030 θα προέρχονται από την Κορέα, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Κίνα, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιστοιχούν σε μερίδιο 45% των συνολικών πωλήσεων της Kia σε αυτές τις μεγάλες αγορές.

Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο αυξανόμενος όγκος πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, οι ρόλοι των τοποθεσιών παραγωγής θα αναβαθμιστούν. Η Κορέα θα χρησιμεύσει ως παγκόσμιος κόμβος για έρευνα, εξέλιξη, παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ άλλες παγκόσμιες γραμμές παραγωγής θα παράγουν στρατηγικά ηλεκτρικά οχήματα για κάθε αγορά. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, τα μικρού και μεσαίου μεγέθους EV θα παράγονται από το 2025. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα μεσαίου μεγέθους SUV και pickups είναι δημοφιλή, ηλεκτρικές εκδόσεις αυτών των μοντέλων θα παράγονται τοπικά από το 2024.

Η Kia σχεδιάζει να καθιερώσει μια στρατηγική προσφοράς και ζήτησης μπαταριών και να αναβαθμίσει την σχετική τεχνολογία αφού η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από 13 GWh σε 119 GWh το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας κατά 50% έως το 2030 και να μειώσει το κόστος του συστήματος μετάδοσης κατά 40%, βελτιώνοντας έτσι τόσο την απόδοση όσο και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της.

Η προϊόντική στρατηγική επικεντρώνεται στην τεχνολογία συνδεσιμότητας και στην αυτόνομη οδήγηση

Η Kia έχει επισημάνει τέσσερις βασικούς προϊοντικούς τομείς στους οποίους μπορεί να ηγηθεί της μελλοντικής βιομηχανίας κινητικότητας: συγκεκριμένα στις υπηρεσίες συνδεδεμένων αυτοκινήτων και της τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Από το 2025, όλα τα νέα μοντέλα της μάρκας θα είναι εξοπλισμένα με κορυφαία χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας και σε κάθε κατηγορία. Με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ενημέρωσης λογισμικού OTA (Over-the-Air) και FoD (Feature-on-Demand) σε όλη τη γκάμα της Kia, οι πελάτες θα μπορούν να διατηρούν τα οχήματά τους ενημερωμένα με διάφορες δυνατότητες και τεχνολογίες.

Το σύνολο τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης της Kia, με την επωνυμία «AutoMode», θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη τη γκάμα, ξεκινώντας με το EV9 το 2023. Το Kia AutoMode υποστηρίζει βελτιστοποίηση απόδοσης μέσω απομακρυσμένων ενημερώσεων και θα βελτιώνεται καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Θα περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία Highway Driving Pilot που θα επιτρέπει την οδήγηση χωρίς παρέμβαση οδηγού σε συγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητόδρομου.

Μέχρι το 2026, όλα τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στις μεγάλες αγορές θα είναι διαθέσιμα με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης AutoMode, με την χρήση του να αναμένεται να ξεπεράσει το 80%. Ξεκινώντας με το λανσάρισμα του υψηλών επιδόσεων EV6 GT, η Kia σχεδιάζει να επεκτείνει τη σειρά GT σε όλα τα μοντέλα BEV.

Εξασφάλιση ηγετικής θέσης στην παγκόσμια αγορά PBV

Ως εταιρεία με επίκεντρο τον πελάτη, η Kia θα παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες κινητικότητας που ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Ένα βασικό μέρος της Kia σε αυτόν τον τομέα θα επικεντρωθεί στα PBV (οχήματα ειδικής χρήσης). Η Kia είναι μία από τις πρώτες κινητήριες δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά PBV και σχεδιάζει να γίνει ηγέτης της αγοράς. Η ζήτηση για υπηρεσίες παράδοσης και εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο απώτερος σκοπός του τομέα PBV της Kia είναι να παρέχει εξειδικευμένα οχήματα στους πελάτες με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Για το σκοπό αυτό, η Kia σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα αποκλειστικό κανάλι επικοινωνίας PBV που μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και με ακρίβεια στις απαιτήσεις των πελατών. Η Kia στοχεύει επίσης να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και λύσεων σύμφωνα με τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα των πελατών της PBV, σε τομείς όπως η φόρτιση, η συντήρηση και η διαχείριση οχημάτων.

Βραχυπρόθεσμα, η Kia σχεδιάζει να αναπτύξει μοντέλα PBVs που προέρχονται από τρέχοντα μοντέλα όπως το Niro Plus που πρόκειται να παρουσιαστούν αργότερα φέτος. Το Niro Plus θα βασίζεται στο δημοφιλές – φιλικό προς το περιβάλλον – SUV Niro και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες ταξί καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων.

Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, η Kia θα αναπτύξει αποκλειστικά PBVs. Το αποκλειστικό PBV θα αναπτυχθεί ως ευέλικτη δομή που θα τοποθετείται σε μια επίπεδη πλατφόρμα EV skateboard, έτσι ώστε το μέγεθος και το σχήμα να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το σκοπό και τις ανάγκες των πελατών.

Η Kia θα λανσάρει το πρώτο της αποκλειστικό μοντέλο το 2025, όταν αναμένεται να ωριμάσει η αγορά PBV. Το πρώτο αποκλειστικό PBV θα είναι παρόμοιο σε μέγεθος με ένα όχημα μεσαίου μεγέθους, με εγγενή επεκτασιμότητα. Με το μοντέλο αυτό η Kia στοχεύει να προσφέρει την απόλυτη άνεση καθώς και 600.000 χιλιόμετρα αντοχής μέσω της εφαρμογής λειτουργιών OTA και τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

Καθώς η αγορά PBV μεγαλώνει, η Kia σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά τη γκάμα της από μικρά σε μεγάλα PBV που μπορούν ενδεχομένως να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και να χρησιμοποιηθούν ως κινητά γραφεία.

Οι οικονομικοί στόχοι για το 2026 βασίζονται στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των EV και στους νέους επιχειρηματικούς τομείς. Η Kia ανακοίνωσε επίσης τους μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών CEO. Μέχρι το 2026, η εταιρεία στοχεύει να φτάσει συνολικά τα μικτά έσοδα των 120 τρισεκατομμυρίων KRW, με λειτουργικά κέρδη 10 τρισεκατομμυρίων γουόν και περιθώριο λειτουργικού κέρδους 8,3%. Η Kia στοχεύει να αυξήσει την κεφαλαιοποίησή της στα 100 τρισεκατομμύρια KRW έως το 2026 – τριπλάσια αύξηση σε σύγκριση με τα 33 τρισεκατομμύρια KRW στο τέλος του 2021.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συγκεντρώσει το 39% των λειτουργικών κερδών από τα BEV το 2026 με τη μείωση του σταθερού κόστους μέσω της επέκτασης του όγκου και τη μείωση του κόστους από την ανάπτυξη τεχνολογίας. Επιπλέον, η Kia αναμένει ότι έως το 2026, η συνεισφορά στα λειτουργικά κέρδη από όλα τα φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα θα φτάσει το 52%, ξεπερνώντας αυτή των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Kia όχι μόνο θα επεκτείνει τις πωλήσεις των φιλικών προς το περιβάλλον μοντέλων της, αλλά θα βελτιώσει επίσης σημαντικά την κερδοφορία, εξασφαλίζοντας πρόσθετες δομές πωλήσεων και κερδών λόγω της εμπορευματοποίησης νέων επιχειρήσεων και τεχνολογιών. Η Kia θα επενδύσει συνολικά 28 τρισεκατομμύρια γουόν στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τα επόμενα πέντε χρόνια, πέντε τρισεκατομμύρια γουόν πάνω από το προηγούμενο σχέδιο, εκ των οποίων το 46% θα επενδυθεί σε μελλοντικά έργα, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό του 2021 που ήταν 19%.