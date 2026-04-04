Ο Όμιλος Renault εξαγοράζει την Flexis

Ο Όμιλος Renault θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της Flexis SAS, αγοράζοντας τα μερίδια του Ομίλου Volvo (45%) και της CMA CGM (10%).

Η κοινοπραξία της Flexis ιδρύθηκε το 2023 για την κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), σχεδιασμένων από έναν κεντρικό υπολογιστή. Η απόφαση της Renault να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της Flexis SAS αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σκέψη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της François Provost, ο οποίος θέλει να ενοποιήσει βασικά έργα εξ ολοκλήρου εντός του Ομίλου.

Τον Ιανουάριο η Renault ανακοίνωσε ότι θα επανενσωματώσει την Ampere, το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων και λογισμικού, που προηγουμένως προοριζόταν να αποσχιστεί και να εισαχθεί ξεχωριστά στο χρηματιστήριο. H Renault προφανώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενοποιημένη ιδιοκτησία θα επέτρεπε ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Ο χωρισμός με τη Volvo και την CMA CGM, έναν γίγαντα της ναυτιλίας και των logistics με έδρα τη Μασσαλία, είναι φιλικός: η Volvo θα συνεχίσει να διανέμει βαν της Flexis από το 2027. Προς το παρόν, η Flexis έχει σχεδιάσει τρία μοντέλα, όλα κατασκευασμένα με την ίδια αρχιτεκτονική «skateboard» που βασίζεται σε ηλεκτρικά οχήματα, με ηλεκτρονικά συστήματα Software Defined Vehicle (SDV) που αναπτύχθηκαν από την Ampere. Ας δούμε παρακάτω ποια είναι αυτά.

Renault Trafic E-Tech

Η τέταρτη γενιά του εμβληματικού Trafic πλησιάζει, καθώς το πρωτότυπο αποκαλύφθηκε στη Solutrans 2025 στη Λυών. Αυτό το panel van θα είναι το πρώτο μοντέλο της Flexis που θα φτάσει στην παραγωγή, από τα τέλη του τρέχοντος έτους, στο εργοστάσιο της Renault στο Sandouville στη Νορμανδία.

Renault Estafette E-Tech

Ένα step-in van σχεδιασμένο ειδικά για παραδόσεις του τελευταίου μιλίου (last mile), το Estafette διαθέτει μπροστινές συρόμενες πόρτες και πίσω ρολό. Αυτή η διαμόρφωση είναι μια πρωτιά για τα ευρωπαϊκά μεσαία van.

Renault Goëlette E-Tech

Σχεδιασμένο για βαρύτερα φορτηγά που καλύπτουν τη διαδικασία του τελευταίου μιλίου (last mile) και την αστική εφοδιαστική, το Goëlette έχει ενισχυμένους άξονες σχεδιασμένους να υποστηρίζουν ωφέλιμο φορτίο έως 1,4 τόνους. Το van διατίθεται ως ανατρεπόμενο, με επίπεδη καρότσας και με κλειστό αμάξωμα.

Και τα τρία μοντέλα θα κατασκευαστούν σε πλατφόρμα 800V, με αυτονομία έως 450 χλμ. (WLTP), γρήγορη φόρτιση 20 λεπτών, δυνατότητα V2G και ειδικά σχεδιασμένη αρχιτεκτονική SDV. Το νέο Trafic θα κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη του 2026, ενώ τα Estafette και Goëlette αναμένονται έως το 2027.