Ο Όμιλος ΒMW στην IAA Mobility 2025: Τα βλέμματα στη νέα BMW iX3

Δίπλα στη iX3 θα δεσπόζουν και άλλα μοντέλα της BMW, όπως και δύο πρωτότυπα της MINI.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την IAA Mobility 2025 και οι BMW, MINI και BMW Motorrad προλειαίνουν το έδαφος για τη δυναμική παρουσία τους.

Η πρεμιέρα της Neue Klasse

Το BMW Group παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην ιστορία του στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, την BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse.

Μαζί με την Neue Klasse θα αποκαλυφθεί μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα διαδραματίσουν έναν επαναστατικό και πρωτοποριακό ρόλο στο μέλλον σε ολόκληρο το BMW Group. Η νέα BMW iX3 δίνει στο κοινό την πρώτη γεύση από το μεγάλο τεχνολογικό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η BMW σε πολλούς τομείς, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, η απεικόνιση και τα συστήματα ελέγχου/χειρισμού, η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική δεκτικότητα. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW θα επωφεληθούν από τις καινοτομίες της Neue Klasse, ανεξαρτήτως του τύπου συστήματος κίνησης που θα διαθέτουν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των έξι ημερών της εκδήλωσης, θα λαμβάνουν χώρα επίσης επιδείξεις του νέου συστήματος προβολής BMW Panoramic Vision – συμπεριλαμβανομένου του νέου BMW Operating System X – που έχει εξελιχθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια την BMW.

Το BMW Charging παρουσιάζει για πρώτη φορά την αμφίδρομη φόρτιση

Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Open Space θα είναι αφιερωμένος στο BMW Charging, με τη βοήθεια των υφιστάμενων ηλεκτρικών μοντέλων της BMW, όπως η νέα BMW iX και η BMW i5. Εκεί, εξειδικευμένοι συνεργάτες θα παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για τη δημόσια φόρτιση καθώς και για τις λύσεις οικιακής φόρτισης μέσω των BMW Wallboxes.

Στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Mobility, το BMW Charging θα παρουσιάσει την τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης που διατίθεται για πρώτη φορά στην BMW iX3. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στην iX3 να τροφοδοτεί με ενέργεια που προέρχεται από την μπαταρία υψηλής τάσης είτε το οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο του πελάτη (Vehicle-to-Home – V2H), είτε το δημόσιο δίκτυο (Vehicle-to-Grid – V2G).

Τα μοντέλα των BMW, MINI και BMW Motorrad στο Open Space

Πέρα από το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η BMW iX3 ως το πρώτο όχημα της Neue Klasse στην έκθεση IAA Mobility, οι φίλοι των άλλων μοντέλων BMW και οι θιασώτες των μαρκών MINI, BMW M και BMW Motorrad θα έχουν επίσης πολλά να ανακαλύψουν.

Μεταξύ των μοντέλων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Open Space είναι οι ηλεκτρικές BMW i4, BMW i5, BMW i7 και BMW iX, η BMW X3 30e xDrive (αι η BMW M5 Touring με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Η BMW Motorrad παρουσιάζει σε κεντρική τοποθεσία της πόλης τα ηλεκτρικά πολυτελή scooter BMW CE 02 και BMW CE 04, τα οποία είναι σχεδιασμένα για ηλεκτρική μετακίνηση με έμφαση στην ευελιξία. Παράλληλα, με το BMW Vision CE, η μάρκα προσφέρει μια πρόγευση του τρόπου με τον οποίο οι υπεύθυνοι εξέλιξης και οι μηχανικοί της οραματίζονται το μέλλον των αμιγώς ηλεκτρικών scooter στο αστικό περιβάλλον.

MINI: πρωτότυπα μοντέλα

Δύο ενδιαφέροντα πρωτότυπα μοντέλα της John Cooper Works θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο Μόναχο, στο πλαίσιο μιας δυναμικής παρουσίασης, μετατρέποντας την πρωτεύουσα της Βαυαρίας σε μια τεράστια σκηνή για την εμβληματική βρετανική μάρκα.

Τα δύο πρωτότυπα μοντέλα JCW θα συστυθούν στο κοινό στο MINI Pavillon, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως το αγωνιστικό DNA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της MINI.

Τα αυτοκίνητα θα εκτίθενται στη Lenbachplatz καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης IAA Mobility 2025 σε πλήρη αρμονία με τη δημιουργική φιλοσοφία της Deus Ex Machina – της διεθνούς φήμης μάρκας μόδας και lifestyle που ενσαρκώνει την περιπέτεια και το πάθος για τη μηχανοκίνηση. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το MINI Pavillon θα ανακαινιστεί εκτενώς και θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην υπομάρκα John Cooper Works.

Η Neue Klasse του 1961

Το περίπτερο του BMW Group στο εκθεσιακό κέντρο θα φιλοξενεί ένα διάσημο μοντέλο από το παρελθόν, με την BMW Classic να γυρίζει τον χρόνο πίσω παρουσιάζοντας μία BMW 1500 της δεκαετίας του 1960 – το πρώτο μοντέλο της αρχέτυπης σειράς Neue Klasse.

Η «1500» πρωταγωνίστησε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) το 1961, αποτελώντας ένα καινοτόμο μοντέλο που έγραψε τα πρώτα κεφάλαια ενός διεθνούς success story. Η Neue Klasse έθεσε τις βάσεις ώστε το BMW Group να εξελιχθεί στον κορυφαίο κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Και σήμερα, η BMW iX3 του 2025 ολοκληρώνει τον κύκλο – ένα μοντέλο με όλα τα εχέγγυα για να συνεχιστεί αυτή η πορεία ανάπτυξης και συγχρόνως το πρώτο που έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή.

Οι επισκέπτες του εκθεσιακού κέντρου θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά μερικά από τα τρέχοντα μοντέλα της μάρκας, όπως η BMW M5 Touring, η BMW X3 20d xDrive και η BMW iX5 Hydrogen.