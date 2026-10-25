Ο πιο απότομος δρόμος του κόσμου – Πόσα λεπτά χρειάζονται για 350 μέτρα

Είναι κατασκευασμένος από πλάκες σκυροδέματος, καθώς το επάνω τμήμα του είναι τόσο απότομο, ώστε η άσφαλτος θα έλιωνε και θα κυλούσε προς τα κάτω τις ζεστές ημέρες.

Ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο είναι η οδός Baldwin στο Ντουνεντίν της Νέας Ζηλανδίας, με κλίση 34,8%, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Guiness.

Για τους σκοπούς αυτού του ρεκόρ, η μέτρηση λαμβάνεται από την κεντρική γραμμή του δρόμου. Υπάρχει ένας δρόμος στην Ουαλία με την ονομασία Ffordd Pen Llech, ο οποίος παρουσιάζει κλίση 37,45% στην εσωτερική πλευρά της καμπύλης του, ωστόσο, οι κλίσεις στις καμπύλες δεν αποτελούν συνολική ένδειξη της κλίσης του δρόμου, και γι’ αυτό η οδός Baldwin αναγνωρίζεται ως κάτοχος του ρεκόρ.

Είναι κατασκευασμένος από πλάκες σκυροδέματος, καθώς το επάνω τμήμα του είναι τόσο απότομο, ώστε η άσφαλτος θα έλιωνε και θα κυλούσε προς τα κάτω τις ζεστές ημέρες.

Ο δρόμος, μήκους 350 μέτρων, έχει συνολική υψομετρική διαφορά 70 μέτρων και μέγιστη κλίση 35% –δηλαδή ανεβαίνει 1 μέτρο για κάθε 2,9 μέτρα οριζόντιας απόστασης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 10 λεπτά για να ανέβουν τον πιο απότομο κατοικημένο δρόμο στον κόσμο.



To ρεκόρ που εξελίχθηκε σε «θρίλερ»

Το 1987, η Baldwin Street αναγνωρίστηκε ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο από τα Ρεκόρ Guiness, έπειτα από μια εκστρατεία διάρκειας δύο ετών που είχε ξεκινήσει ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Jim Mora. Εκείνη την εποχή, η Baldwin Street ξεπέρασε δύο δρόμους στο Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι μέχρι τότε κατείχαν τον τίτλο των πιο απότομων δρόμων στον κόσμο.

Στις 16 Ιουλίου 2019, η Baldwin Street έχασε τον τίτλο του πιο απότομου δρόμου στον κόσμο από την Ffordd Pen Llech στην Ουαλία, καθώς η Baldwin Street είχε κλίση 35%, ενώ η Ffordd Pen Llech καταγράφηκε με κλίση 37,45%.

Baldwin Street/ dunedinnz.com

Ο δήμαρχος του Ντουνεντίν, Dave Cull, δήλωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει τη διατύπωση στις πινακίδες, από «ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο» σε «ο πιο απότομος δρόμος του Νοτίου Ημισφαιρίου».

Στις 8 Απριλίου 2020, έπειτα από εκτενή εξέταση της έφεσης για την επιστροφή του τίτλου στην Baldwin Street, η οποία κατατέθηκε από αρκετούς κατοίκους με επικεφαλής τον τοπογράφο Toby Stoff, το Guinness αποφάσισε ότι η κλίση του δρόμου θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον κεντρικό του άξονα.

Αυτό σήμαινε ότι η Ffordd Pen Llech είχε κλίση 28,6%, έναντι 34,8% της Baldwin Street. Ως αποτέλεσμα, ο τίτλος του πιο απότομου δρόμου στον κόσμο επέστρεψε στην Baldwin Street.

*Με στοιχεία από Wikipedia