Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο προς μία κατεύθυνση, προς τα κάτω, και διαθέτει υποχρεωτικό όριο ταχύτητας μόλις 8 χλμ/ώρα.

Αποτελούμενη από συνολικά οκτώ πολύ κλειστές φουρκέτες, η Lombard Street στο Σαν Φρανσίσκο κατηφορίζει στην πλαγιά ενός λόφου και θεωρείται ο πιο στριφογυριστός δρόμος στον κόσμο σύμφωνα με τα Ρεκόρ Guiness.

Παρότι πολλοί δρόμοι έχουν συνεχείς στροφές και αλλαγές κατεύθυνσης, μόνο ένα τμήμα της Lombard Street, μήκους μόλις 400 μέτρων, μπορεί να υπερηφανεύεται για τόσες πολλές φουρκέτες σε τόσο μικρή απόσταση. Το συγκεκριμένο τμήμα κατηφορίζει σε κλίση 27% και περιλαμβάνει συνολικά 1.440 μοίρες στροφών μέσα σε μόλις 400 μέτρα.

Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο προς μία κατεύθυνση, προς τα κάτω, ενώ η Lombard Street είναι στρωμένη με κόκκινα τούβλα και διαθέτει υποχρεωτικό όριο ταχύτητας μόλις 8 χλμ/ώρα.

Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα διάσημος και έχει εμφανιστεί σε ταινίες, μεταξύ άλλων στο «Vertigo» του Alfred Hitchcock.

Αν κάποιος βρεθεί ποτέ να κοιτά τη διάσημη, γεμάτη στροφές Lombard Street στο Σαν Φρανσίσκο, σίγουρα θα αναρωτηθεί «Γιατί στο καλό είναι έτσι;».

Δηλαδή, γιατί υπάρχουν τόσες φουρκέτες στη μέση μιας από τις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Αμερικής; Η απάντηση είναι πως υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος για αυτή την παράξενη χάραξη: η ασφάλεια.

Κι όμως, αυτό το ένα οικοδομικό τετράγωνο της Lombard Street διαθέτει οκτώ φουρκέτες, ακριβώς για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά, ο δρόμος ήταν ευθύς -όπως και οι γύρω δρόμοι στην περιοχή Russian Hill του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, η κλίση του 27% ήταν υπερβολικά απότομη για να μπορούν τα περισσότερα οχήματα να την ανέβουν.

Το 1922, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου της περιοχής, ο Carl Henry, είχε την ιδέα να δημιουργήσει μια σειρά από απότομες στροφές, ώστε να μειώσει τη φυσική κλίση του λόφου σε ένα πιο διαχειρίσιμο 16%.

Lombard Street

Κάπως έτσι γεννήθηκε η Lombard Street όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Clyde Healy, αρχιτέκτονα και πολιτικό μηχανικό από το Σαν Φρανσίσκο. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει έναν δρόμο που θα ήταν ευκολότερος στην οδήγηση και ταυτόχρονα θα εναρμονιζόταν με τη φυσική μορφολογία της γύρω περιοχής.

Χάρη στη δουλειά του, η Lombard Street έγινε γρήγορα ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αστικού σχεδιασμού.

Η Lombard Street αποτελεί σημαντική οδική αρτηρία της περιοχής και φέρει επίσης την κοινή ονομασία US Route 101.