O πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος των μεταφορών – Κίνδυνος χρεοκοπιών

Η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων μετά την έκρηξη της σύγκρουσης με το Ιράν αρχίζει να πλήττει τις ευρωπαϊκές οδικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κίνδυνος χρεοκοπιών είναι αυξημένος.

Στη Γερμανία ο κλάδος των μεταφορών προειδοποιεί για προβλήματα ρευστότητας και οι μεταφορικές εταιρείες καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει δράση. Την αύξηση του κόστους δεν την αισθάνονται μόνο οι οδικοί μεταφορείς, αλλά και οι μεταφορείς εμπορευμάτων και οι εφοδιαστικοί φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται γρήγορα σε πραγματικά λειτουργικά κόστη για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Στη Γερμανία (τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους βασικούς κόμβους logistics της ηπείρου μας) ο κλάδος ήδη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η ξαφνική αύξηση των τιμών του ντίζελ και η άνοδος των ναύλων θα μπορούσαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να οδηγήσουν ορισμένες εταιρείες σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρόμοια μηνύματα έρχονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μεταφορικές εταιρείες έχουν ζητήσει από την αρχή ανταγωνισμού να πραγματοποιήσει επείγουσα ανάλυση της αγοράς καυσίμων. Ο κλάδος επισημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών του ντίζελ στη Γερμανία υπερβαίνει σημαντικά τη δυναμική που παρατηρείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου οι τιμές του ντίζελ στις γειτονικές χώρες αυξήθηκαν από 1,4% στο Λουξεμβούργο ως 14,6% στην Αυστρία, ενώ στη Γερμανία η αύξηση ήταν 17-18%.

Ο κλάδος προειδοποιεί ότι ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις μπορούν να μεταφραστούν γρήγορα σε λειτουργικά έξοδα για τις μεταφορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οργανισμού, μια αύξηση 10% στις τιμές του ντίζελ αυξάνει τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των μεταφορέων κατά περίπου 3%, ενώ με μια αύξηση 20%, τα έξοδα αυξάνονται κατά περίπου 6%. Με τα χαμηλά περιθώρια κέρδους στον κλάδο, αυτό σημαίνει πραγματικό κίνδυνο απώλειας χρηματοοικονομικής ρευστότητας.

Άλλες γερμανικές βιομηχανικές οργανώσεις απηύθυναν από κοινού έκκληση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για «βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης του τομέα της εφοδιαστικής». Κατά την άποψή τους, οι τρέχουσες τιμές του ντίζελ ασκούν τεράστια πίεση στις εταιρείες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ορατή στη Γερμανία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι οργανώσεις τονίζουν, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μόνιμη επιδότηση του τομέα, αλλά για προσωρινό περιορισμό του κόστους των καυσίμων σε μια κατάσταση κρίσης, ο οποίος θα επιτρέψει στις εταιρείες να επιβιώσουν σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των τιμών.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τις οδικές μεταφορές. Η Γερμανική Ένωση Μεταφορών και Logistics (DSLV) επισημαίνει τα αυξανόμενα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι διαταραχές στην περιοχή του Περσικού Κόλπου προκαλούν αλλαγές στις διαδρομές και απότομη αύξηση του κόστους των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να επιβάλλουν έκτακτες επιπλέον χρεώσεις.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες χρεώνουν στους μεταφορείς έως και 4.000 δολάρια ΗΠΑ ανά εμπορευματοκιβώτιο που μεταφέρεται μέσω του Περσικού Κόλπου, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τον κανονικό ναύλο. Ορισμένα πλοία παρακάμπτουν επίσης τη Διώρυγα του Σουέζ και ακολουθούν τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, γεγονός που επιμηκύνει περαιτέρω τους χρόνους μεταφοράς και αυξάνει το κόστος. Προβλήματα εμφανίζονται επίσης στις αεροπορικές μεταφορές. Το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και η Ντόχα, τα βασικά κέντρα logistics της περιοχής, αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς και οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν ορισμένες πτήσεις ή αναστέλλουν την αποδοχή κρατήσεων. Ο πρόεδρος της DSLV Frank Huster επισημαίνει ότι η αύξηση του κόστους θα μετακυλιστεί γρήγορα στις τιμές των εμπορευμάτων.