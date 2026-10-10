Στο κέντρο του κυκλικού κόμβου βρίσκεται ένας τεράστιος κεντρικός πυλώνας από φυσικό βράχο.

Ένας κυκλικός κόμβος στα Νησιά Φερόε δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Πρόκειται ουσιαστικά για μέρος ενός εντυπωσιακού οδικού έργου, στο οποίο βρίσκεται ο πρώτος υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο, με έναν φωτισμένο κεντρικό πυλώνα σε γαλάζιες αποχρώσεις, εμπνευσμένες από τη θάλασσα.

Το εντυπωσιακό δημιούργημα έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το πολύχρωμο δίκτυο σηράγγων που συνδέει τα δύο μεγαλύτερα νησιά των Φερόε έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

At the roundabout under the Atlantic Ocean in the new 11 km sub-sea tunnel in the Faroe Islands tonight. Art and engineering combined beautifully together. pic.twitter.com/BpjsxOJRou — Kristina Háfoss (@KristinaHafoss) January 16, 2021

Το υποθαλάσσιο δίκτυο σηράγγων, μήκους 11,2 χιλιομέτρων, συνδέει την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Tόρσαβν με το δεύτερο πολυπληθέστερο νησί και έχει μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο περιοχών από περισσότερο από μία ώρα, σε μόλις 15 λεπτά μέσω της νέας υποθαλάσσιας σήραγγας.

Το υποθαλάσσιο δίκτυο σηράγγων, που ονομάζεται Eysturoyartunnil, άνοιξε στις 19 Δεκεμβρίου 2020, έπειτα από μόλις τέσσερα χρόνια κατασκευής, και αναμένεται να μεταμορφώσει την κοινωνία των Νήσων Φερόε, συνδέοντας ανθρώπους, περιοχές και οικονομίες με νέους τρόπους.

Στην καρδιά αυτού του έργου, 72 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, βρίσκεται ο πρώτος υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο.

Στο κέντρο του κυκλικού κόμβου βρίσκεται ένας τεράστιος κεντρικός πυλώνας από φυσικό βράχο, ο οποίος παρέμεινε κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας. Αυτός ο γιγάντιος πυλώνας έχει πλέον φωτιστεί και διακοσμηθεί.

Γύρω από τον πυλώνα υπάρχει ένα τεράστιο χαλύβδινο γλυπτό, το οποίο απεικονίζει ανθρώπινες φιγούρες σε φυσικό μέγεθος να κρατιούνται χέρι-χέρι γύρω από τον κυκλικό κόμβο. Κοιτούν προς το εσωτερικό, προς το φως, σαν προσκυνητές γύρω από μια ηφαιστειακή λάβα.

Eysturoyar/ Guide to Faroe Islands/Photo by Ólavur Frederiksen

Η υποθαλάσσια σήραγγα

Η υποθαλάσσια σήραγγα με τις δύο λωρίδες, η οποία χρειάζεται περίπου 8 λεπτά για να διασχιστεί με το αυτοκίνητο, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της 189 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελείται από τρεις κλάδους, οι οποίοι συναντώνται στον πολύχρωμο κυκλικό κόμβο.

Κάτω από το οδόστρωμα, ένα προηγμένο σύστημα αποστράγγισης για τα όμβρια και τα λύματα, αποτελούμενο από αντλίες και χιλιόμετρα σωληνώσεων, διασφαλίζει ότι το νερό της βροχής και τα επιφανειακά ύδατα παραμένουν μακριά από τις τεχνικές εγκαταστάσεις και το οδόστρωμα, ώστε οι χρήστες του δρόμου να μπορούν να διασχίζουν με ασφάλεια τη σήραγγα και να απολαμβάνουν τον αρμονικό σχεδιασμό της.

Ολόκληρο το έργο της σήραγγας Eysturoyar κατασκευάστηκε από την εταιρεία Eystur- og Sandoyartunlar και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Νήσους Φερόε, με συνολικό κόστος περίπου 260 εκατ. ευρώ.

Η διέλευση από την Eysturoyartunnil κοστίζει περίπου 10 ευρώ ανά διαδρομή και η χρέωση πραγματοποιείται αυτόματα, καθώς μια κάμερα σκανάρει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος. Χωρίς ετήσια συνδρομή, ωστόσο, το κόστος ανέρχεται στα 24 ευρώ ανά διαδρομή.