O Ralph Lauren λατρεύει τα αυτοκίνητα

Ο διάσημος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, πέρα από το γεγονός ότι με τις δημιουργίες του ομορφαίνει τις γυναίκες ακόμη περισσότερο, διαθέτει και μια μεγάλη συλλογή σπάνιων και πανάκριβων συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Ο Ralph Lauren (γεννημένος ως Ralph Lifshitz στις 14 Οκτωβρίου 1939) είναι διάσημος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, φιλάνθρωπος και στέλεχος επιχειρήσεων, γνωστός για την εταιρεία Ralph Lauren Corporation, μια παγκόσμια επιχείρηση αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα αυτοκίνητα της συλλογής του έχουν κερδίσει δύο φορές το βραβείο Best in Show στο φημισμένο Concours d’Elegance του Pebble Beach. Η Bugatti Type 57SC Atlantic του 1938 που έχει στην κατοχή του κέρδισε το βραβείο το 1990, ενώ το επίσης δικό του roadster Mercedes-Benz SSK Count Trossi του 1930 κατέκτησε το τρόπαιο 1993.

Το 2005 η συλλογή του εκτέθηκε στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης. Δεκαεπτά αυτοκίνητα από τη συλλογή του εκτέθηκαν επίσης στο Musée des Arts Décoratifs, στο Παρίσι το 2011. Ο Ralph Lauren κατέχει περισσότερα από 70 αυτοκίνητα, ορισμένα από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια.

Παράλληλα με τη διοίκηση μιας επιχείρησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και της Polo International, οι συλλογές αυτοκινήτων του Ralph Lauren περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα κάτωθι τετράτροχα αριστουργήματα:

Bentley 4½ Litre (Blower Bentley), Mercedes- Benz SSK, Alfa Romeo 8c 2300, Type 59 GP Bugatti, Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia, Bugatti 57SC Atlantic, 1948 Woody Station Wagon, Ferrari 375 Plus, Jaguar XKD, Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Morgan Plus Four, Porsche 550 Spyder, Jaguar XKSS, 250 Ferrari Testa Rossa, Ferrari 250 GT Short Wheelbase Berlinetta, Ferrari 250 GTO, 1965 Aston Martin DB5, Porsche 959, McLaren F1, Bugatti Veyron, 2009 Lamborghini Reventon Roadster, Lamborghini Murcielago Superveloce, Porsche GTS RS, 2015 LaFerrari.