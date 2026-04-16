Ο σχεδιαστής της Ford Mustang «μετακομίζει» στην McLaren Automotive

Η McLaren Automotive περνά σε μια κρίσιμη φάση ανασχηματισμού τοποθετώντας στην κορυφή του σχεδιαστικού της τμήματος έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση και εμπειρία στα σπορ οχήματα μαζικής παραγωγής.

Όπως επισήμως ανακοινώθηκε, ο Kemal Curic αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Design Officer από τον Απρίλιο του 2026 στο στρατόπεδο της McLaren Automotive, διαδεχόμενος τον Tobias Sühlmann, σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική εταιρεία επιχειρεί μια συνολική επανεκκίνηση της προϊοντικής της ταυτότητας.

Με περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στους κόλπους της Ford, ο Γερμανο-Βόσνιος σχεδιαστής έχει συνδέσει το όνομά του με εμβληματικά project. Η καριέρα του ξεκίνησε ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Σχεδιασμού στην Ford Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη «φιλοτέχνηση» μοντέλων όπως το Ford Focus, πριν αναλάβει την διαμόρφωση της εξωτερικής σιλουέτας της εμβληματικής Mustang έκτης γενιάς, η οποία είδε για πρώτη φορά τα φώτα της δημοσιότητας το 2015.

Παράλληλα, καθοριστική ήταν η συμβολή του Kemal Curic στη διαμόρφωση της σύγχρονης αισθητικής πολλών μοντέλων της Lincoln με την εισαγωγή της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Quiet Flight, η οποία εστιάζει στον μινιμαλισμό, στην καθαρότητα των γραμμών και στην αίσθηση ήρεμης πολυτέλειας.

Στη McLaren Automotive, το πεδίο ευθύνης του θα είναι διευρυμένο, επιβλέποντας το σύνολο της σχεδιαστικής κατεύθυνσης της μάρκας – από το εξωτερικό και το εσωτερικό των μοντέλων της μέχρι τα υλικά, τα χρώματα και τις ψηφιακές διεπαφές.

Αν μη τι άλλο, η τοποθέτησή του στη θέση του επικεφαλής σχεδιασμού της McLaren Automotive δεν είναι τυχαία συμπίπτοντας χρονικά με την απορρόφηση της νεοφυούς εταιρείας Forseven, Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή ενός σχεδιαστή με μεγάλη εμπειρία σε premium και σπορ αυτοκίνητα αποτυπώνει τη νέα στρατηγική της McLaren, η οποία επιχειρεί μια πιο ολιστική και σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση.

«Η McLaren είναι μια από τις πιο σεβαστές και φιλόδοξες μάρκες στον κόσμο. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στο ταξίδι τους για να βοηθήσω στη διαμόρφωση του σχεδιαστικού οράματος μιας εταιρείας με βαθιές ρίζες στην αριστεία της μηχανικής και στην αγωνιστική κληρονομιά. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τις ταλαντούχες ομάδες της McLaren για να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της», δήλωσε με έμφαση ο Kemal Curic.