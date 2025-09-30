Ο Τραμπ τραβάει την πρίζα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Τέλος η επιδότηση των 7.500 ευρώ

Ford και General Motors επιχειρούν να επεκτείνουν τεχνηέντως την έκπτωση φόρου, αγοράζοντας «εσωτερικά» τα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε απόθεμα.

Εκπνέει σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την έκπτωση φόρου ύψους 7.500 δολαρίων για την αγορά καινούργιων ηλεκτρικών οχημάτων και 4.000 δολαρίων για την αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών, στις ΗΠΑ.

Η επιδότηση φόρου για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου περιλαμβανόταν στον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA) του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αλλά ο νέος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να την καταργήσει, στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας αναθεώρησης της φορολογικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Με δεδομένο ότι η κατάργηση της φορολογικής έκπτωσης θα έχει σημαντικές συνέπειες στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το Reuters αναφέρει ότι οι Ford και General Motors προσπαθούν να πείσουν τους εμπόρους αυτοκινήτων να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα προκειμένου να επεκτείνουν τεχνηέντως το όφελος των 7.500 δολαρίων για τα μισθωμένα οχήματα πέρα από τη λήξη της κυβερνητικής επιδότησης.

Ειδικότερα, οι ίδιοι οι κατασκευαστές, σε συνεργασία με τους παρόχους χρηματοδοτικών υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονται, καταθέτουν μια προκαταβολή για τα οχήματα που βρίσκονται σε απόθεμα στα καταστήματα, αλλά δεν έχουν πουληθεί ακόμα σε πελάτες.

Με αυτή τη μέθοδο «εσωτερικής» πώλησης πριν τις 30 Σεπτεμβρίου, οι έμποροι θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν οχήματα με μειωμένες τιμές στις μισθώσεις τους από τον Οκτώβριο και μετά, μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα. Με απλά λόγια, τα οχήματα αυτά φαίνονται αγορασμένα και δικαιούνται τη φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων.

«Συνεργαστήκαμε με τους εμπόρους της GM για μια παράταση της προσφοράς, ώστε οι πελάτες να επωφεληθούν από τη φορολογική πίστωση για μισθώσεις», εξήγησε η General Motors σε απάντηση σε ερώτηση του Reuters, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από τη μεριά της η Ford δήλωσε ότι εργάζεται «για να παρέχει στους πελάτες ηλεκτρικών οχημάτων Ford ανταγωνιστικά μισθωτικά προγράμματα για λιανικές μισθώσεις μέσω της Ford Credit έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, το Reuters επισημαίνει ότι οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες ανέπτυξαν τα προγράμματα για τους εμπόρους τους μετά από συζητήσεις με εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS), οπότε προφανώς έχουν εξασφαλίσει νομική κάλυψη για τις ενέργειές τους.

Οι ειδικοί αναμένουν ότι θα υπάρξει ακόμη ένα κύμα ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να επωφεληθούν από την επιδότηση. Προβλέπουν, ωστόσο, πτώση στις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου, όπως συνέβη άλλωστε και στη Γερμανία μετά το αιφνίδιο τέλος του μπόνους στο τέλος του 2023.

Πηγή: Reuters