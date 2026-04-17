Ο Τραμπ ζητά από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάσουν όπλα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να έχει προχωρήσει σε συζητήσεις τόσο με τη Ford όσο και με τη General Motors.

Στις αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλους Αμερικανούς κατασκευαστές στρέφεται η κυβέρνηση Τραμπ για την αύξηση της παραγωγής όπλων, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο FOX Business.

«Το Υπουργείο Πολέμου δεσμεύεται να επεκτείνει ταχέως τη βιομηχανική βάση άμυνας αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες, ώστε να διασφαλίσει ότι οι μαχητές μας διατηρούν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο αξιωματούχος χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει η Wall Street Journal, ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου έχουν ήδη συζητήσει την παραγωγή όπλων και άλλων στρατιωτικών προμηθειών με κορυφαία στελέχη εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των General Motors και Ford.

Η WSJ επισημαίνει ότι στόχος του Πενταγώνου είναι να ζητήσει από τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό και τη δυναμικότητα των εργοστασίων τους για να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών και άλλων πολεμικών υλικών, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν.

Αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι η επιτάχυνση της παραγωγής όπλων αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν, επίσης, τις εταιρείες να καταγράψουν τα βασικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάληψη πρόσθετων αμυντικών έργων, εστιάζοντας τόσο στις απαιτήσεις των συμβάσεων όσο και στις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Το FOX Business έχει απευθυνθεί στη General Motors για σχόλιο, ενώ η Ford αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με πληροφορίες από FOX Business