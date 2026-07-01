Ο βρετανικός κλάδος αυτοκινήτου προειδοποιεί για επιβάρυνση 1,4 δισ. λιρών

Η επιβάρυνση θα υπάρξει εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κανόνες καταγωγής των εξαρτημάτων.

Οι Βρετανοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα τεθούν αντιμέτωποι με δασμούς ύψους 1,4 δισ. λιρών, εφόσον δεν βρεθεί λύση σχετικά με τις απαιτήσεις για το ποσοστό τοπικού περιεχομένου στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτίμησε την Τρίτη ο κύριος φορέας εκπροσώπησης της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την προέλευση των εξαρτημάτων, η οποία είχε αναβληθεί μία φορά το 2023 και πλέον πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο, θα επιφέρει δασμό 10% στο 70% των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των plug-in υβριδικών που διακινούνται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Το εμπόριο αμιγώς ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 16,4 δισ. λίρες, αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο από την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Σύμφωνα με τη SMMT, αυτό θα καταστήσει «πολλά από αυτά τα κρίσιμης σημασίας μοντέλα λιγότερο ανταγωνιστικά και λιγότερο προσιτά οικονομικά».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ο ένας για τον άλλον τη σημαντικότερη εξαγωγική αγορά για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η προηγούμενη παράταση είχε δοθεί αφού ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για κλείσιμο εργοστασίων στη Βρετανία.