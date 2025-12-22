Οδηγοί αναλαμβάνουν δράση για να σώσουν τα αυτοκίνητά τους – Από την πτώχευση της μάρκας, στη συσπείρωση

Με τη Fisker πλέον να μην υπάρχει, δημιουργήθηκε πρόβλημα στους κατόχους των αυτοκινήτων της, όσον αφορά την επικαιροποίηση της τεχνολογίας που διαθέτουν, αλλά και τα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Κάτι που καλούνται να επιλύσουν, αλλά με ποιο τρόπο;

Οι υπέρμετρες φιλοδοξίες του ιδιοκτήτη της Fisker και η κακή διαχείριση, οδήγησαν την εταιρεία στην καταστροφή. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά και αρκετούς που έσπευσαν να αγοράσουν τα μοντέλα που κατασκεύαζε. Έτσι, οι κάτοχοι Ocean σκέφτηκαν να κινητοποιηθούν, προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τα αυτοκίνητά τους.

Πριν καταρρεύσει η Fisker είχε προλάβει να πουλήσει αρκετά αυτοκίνητα, αφού είχαν ενδιαφέρουσες προδιαγραφές για να είναι ελκυστικά. Αρκετά παραδόθηκαν, ενώ άλλα δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των ανθρώπων που είχαν καταβάλει προκαταβολή και οι περισσότεροι την έχασαν, καθώς δεν επιστράφηκε ποτέ.

Το θέμα έλαβε μορφή χιονοστιβάδας, με το ενδιαφέρον του κοινού να μειώνεται και τις παραγγελίες να ακυρώνονται, αφήνοντας στις αποθήκες της εταιρείας αρκετά αυτοκίνητα αδιάθετα. Έτσι, η Fisker σε μια απέλπιδα προσπάθεια, τα έβγαλε προς πώληση με έκτπωση που έφτανε μέχρι και τα 20.000 ευρώ, αλλά μάταια, αφού ούτε σε αυτή την περίπτωση υπήρξε ενδιαφέρον.

Ωστόσο, αυτοί που έχουν ήδη στην κατοχή τους Ocean καλούνται να αντιμετωπίσουν υπαρκτά προβλήματα, που αφορούν τη συντήρησή του από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Το δίκτυο επισκευαστών και συντήρησης είναι ανύπαρκτο, με τους κατόχους να προσπαθούν να δώσουν μια λύση και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

Αυτό γιατί πρόκειται για ζωτικής σημασίας κίνησης, καθώς, αν τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου δεν ενημερωθούν θα παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία τους. Έτσι, ίδρυσαν μια μη κερδοσκοπική ένωση, που βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης όλου του υλικού και λογισμικού της Fisker.

Σε αυτή τη φάση το σύστημα οι severs που σχετίζονται με το λογισμικό των αυτοκινήτων παραμένουν σε λειτουργία, αλλά είναι άγνωστο για πόσο ακόμα. Το χειρότερο σενάριο είναι να μην μπορούν να ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην υφίσταται η δυνατότητα για ενημερώσεις που να είναι περισσότερο ή λιγότερο απαραίτητες, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν το απομακρυσμένο κλείδωμα του ΙΧ.

Επιπλέον, οι κάτοχοι Fisker Ocean θέλουν να έχουν πρόσβαση και σε ανταλλακτικά, προκειμένου να μπορούν να επισκευάσουν βλάβες που θα προκύψουν. Για το λόγο αυτό έχουν στραφεί προς το εργοστάσιο Magna στο Γκρατς της Αυστρίας, το οποίο είχε αναλάβει την κατασκευή του μοντέλου. Η Ευρώπη εγγυάται τη διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής του, ενώ αναμένεται, αυτό το διάστημα να γίνει 15 χρόνια. Γενικότερα η μάρκα ή ένας προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει ενημερώσεις για τα λειτουργικά συστήματα για 20 χρόνια.

Οι πελάτες λοιπόν σε αυτή τη φάση έχουν δημιουργήσει μια εφαρμογή για τα smartphone, η οποία, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, σύντομα θα παρέχει την πρώτη ασύρματη ενημέρωση, χωρίς την υποστήριξη του κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν ακόμα και να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως κλειδί, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν διαθέσιμο.