Οδηγός δεν πλήρωσε ποτέ διόδια – Το κόλπο «μικρό τρένο» που χρησιμοποιούσε

Ο οδηγός στη Γαλλία νόμιζε ότι είχε βρει τη… συνταγή για να περνάει «αέρα» από τα διόδια.

«Αόρατοι» ήταν οι σταθμοί των διοδίων για έναν οδηγό από τη Γαλλία, ο οποίος περνούσε επανειλημμένα από τις μπάρες δίχως να πληρώνει το προβλεπόμενο αντίτιμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Est Républicain, ένας οδηγός συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο Α36, στον νομό Ντουμπ της ανατολικής Γαλλίας, αφού είχε κάνει… συνήθεια να περνάει από τις μπάρες διοδίων χωρίς να πληρώνει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σαιν-Μωρίς-Κολομπιέ περίπου 20 χλμ. από το Μονπελιάρ. Κατά τη διάρκεια ελέγχων ρουτίνας, οι χωροφύλακες σταμάτησαν ένα όχημα που μόλις είχε περάσει παράνομα από έναν σταθμό διοδίων. Έκτοτε, η αστυνομία ξετύλιξε το κουβάρι αξιοποιώντας τις κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα διόδια. Επιπλέον, ο παραβάτης κλήθηκε να καταβάλει στην εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμο ένα ποσό κοντά στα 9.400 ευρώ.

Η τεχνική «μικρό τρένο»

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, ο οδηγός επιστράτευε την τεχνική «μικρό τρένο» (petit train). Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε από πολύ κοντά ένα προπορευόμενο όχημα, ώστε να εκμεταλλευτεί την ανοιχτή μπάρα και να περάσει χωρίς να πληρώσει.

Το συγκεκριμένο κόλπο είναι γνωστό στις γαλλικές εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, ενώ απαντάται και στο ελληνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Στην τελευταία περίπτωση, οι οδηγοί «κολλάνε» κυρίως πίσω από οχήματα που κατευθύνονται στις ηλεκτρονικές λωρίδες των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή σε αυτές όπου οι μπάρες ανοίγουν αυτόματα μέσω e-pass (πομποδέκτη).

Επιστρέφοντας στη… γαλλική πραγματικότητα, η η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι τον περασμένο Μάρτιο, ένας άνδρας συνελήφθη στον αυτοκινητόδρομο Α9, κοντά στο Λουπιάν, αφού χρησιμοποίησε παρόμοια τεχνική. Επιπλέον, κάλυπτε την πινακίδα του οχήματός του, ώστε να περνάει αόρατος από τις κάμερες. Κατόπιν ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός η πραγματοποιήσει 144 παράνομες διελεύσεις που αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 13.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη πληρωμή διοδίων επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Παράλληλα, όποιος κυκλοφορεί όχημα με πινακίδες που δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό τιμωρείται πρόστιμο 350 ευρώ και με το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.