Οδηγός Nissan Qashqai έκανε 402.000 km σε 9 χρόνια – Τι ζημιά έβγαλε το αυτοκίνητο;

Ο κάτοχος του ιαπωνικού SUV καλύπτει καθημερινά ατελείωτα χιλιόμετρα στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τον κινητήρα του να αποδεικνύεται “διαμάντι”.

Η αξιοπιστία αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες κατά την επιλογή ενός αυτοκινήτου. Οι αγοραστές, στην πλειονότητά τους, αναζητούν οχήματα που ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες σε βάθος χρόνου, διατηρώντας την αντοχή και λειτουργικότητά τους.

Όπως το Nissan Qashqai που έχει στην κατοχή του ο Craig Baker. Το αγόρασε τον Δεκέμβριο του 2017 και από τότε μέχρι σήμερα έχει διανύσει 402.000 km. Η δουλειά του απαιτεί μεγάλες μετακινήσεις, κυρίως σε αυτοκινητοδρόμους, με συχνά ταξίδια από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη.

Το ιαπωνικό SUV φέρει τον πετρελαιοκινητήρα 1.5 dCi και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλα αυτά τα χρόνια, σε όλα τα ταξίδια, δεν τον έχει αφήσει ποτέ στον δρόμο. Μάλιστα, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τον αρχικό συμπλέκτη, ενώ δεν έχει εμφανίσει καμία σοβαρή ζημιά. Φυσικά, το συντηρεί τακτικά και ακολουθεί πιστά τα προβλεπόμενα διαστήματα service, με το Qashqai να αποδεικνύεται ο ιδανικός σύντροφος στη δουλειά του.

Το αυτοκίνητο με τις 4 εκατ. πωλήσεις

Η ιστορία του Craig έρχεται να προστεθεί στην πορεία ενός μοντέλου που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κατηγορίας των crossover.

Το Nissan Qashqai παρουσιάστηκε το 2007 και συνέβαλε στην καθιέρωση μιας κατηγορίας που συνδυάζει χαρακτηριστικά SUV με πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνολικές πωλήσεις του στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τις 4 εκατ. μονάδες.



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Στην τελευταία γενιά, προσφέρεται ως mild hybrid και e-Power, έχοντας αναβαθμιστεί ριζικά σε κάθε επίπεδο. Έχει εξελιχθεί με βάση τις απαιτήσεις των ευρωπαίων οδηγών, με τη σχεδίασή του πραγματοποιείται στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο, τη μηχανολογική εξέλιξη στα τεχνικά κέντρα της εταιρείας στο Cranfield της Μεγάλης Βρετανίας και στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και την παραγωγή του φιλοξενείται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland.