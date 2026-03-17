Οδηγός πιάστηκε 3 φορές μεθυσμένος μέσα σε 4 ώρες – Το περιστατικό που κάνει τον γύρο της Ρουμανίας

Ο πρώτος έλεγχος έγινε ενώ ο 43χρονος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ποδηλάτου.

Τρεις φορές μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ωρών πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος 43χρονος άνδρας από τη ρουμανική πόλη Μπάια Μάρε, πρωταγωνιστώντας σε ένα πρωτοφανές σίριαλ που ξεκίνησε με τροχονομικό έλεγχο ενώ οδηγούσε ποδήλατο και κατέληξε σε καταδίωξη από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Μαρτίου, στην πόλη Mogoșești, στην επαρχία Μαραμούρες και τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο της Ρουμανίας.

Όπως αναφέρουν ειδησεογραφικά Μέσα της χώρας, ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε περίπου στις 8.50 μ.μ. της Κυριακής, όταν ο άνδρας οδηγούσε ποδήλατο και ήταν εμφανώς μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έδειξε 1,08 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, με την αστυνομία να του επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Μόλις 40 λεπτά μετά την πρώτη παράβαση, ο ίδιος άνδρας εντοπίστηκε ξανά στο οδικό δίκτυο, αυτή τη φορά πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου και κινούμενος επικίνδυνα στον επαρχιακό δρόμο DJ 108 E. Η αστυνομία διενήργησε ξανά αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,99 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η Αστυνομία του της επαρχίας Μαραμούρες, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του. Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης και του χορηγήθηκε προσωρινό έγγραφο χωρίς δικαίωμα οδήγησης.

Η καταδίωξη

Το σίριαλ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σε λιγότερο από 4 ώρες από τον πρώτο έλεγχο, η αστυνομία εντόπισε ξανά τον άνδρα να οδηγεί το ίδιο αυτοκίνητο μέσα στην ίδια περιοχή. Αυτή τη φορά αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Μετά τη σύλληψη επιβεβαιώθηκε ότι ο ίδιος άνδρας βρισκόταν στο τιμόνι. Το αλκοτέστ έδειξε 0,90 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, και μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο για αιμοληψία

Η κατάσταση πήρε ακόμα πιο περίεργη τροπή όταν ο άνδρας έγινε επιθετικός απέναντι στους αστυνομικούς. Για τον λόγο αυτό κλήθηκαν στο σημείο και χωροφύλακες που συνέδραμαν στο να τεθεί ο 43χρονος υπό έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την επιβολή όλων των προβλεπόμενων νομικών μέτρων.