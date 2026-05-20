Οδηγός πιάστηκε με 696 χλμ./ώρα – Ένα λάθος που έμεινε στην ιστορία

Ο οδηγός κατάφερε να αποδείξει το λάθος και να ακυρώσει το υπέρογκο πρόστιμο, ύστερα από μάχη που έδωσε στα δικαστήρια.

Πριν από περίπου οκτώ χρόνια, ένας Βέλγος οδηγός «συνελήφθη» από κάμερα της Αστυνομίας να οδηγεί με ταχύτητα 696 χλμ./ώρα σε μια πόλη του Βελγίου κοντά στη Γαλλία, όπου το όριο ήταν 50 χλμ./ώρα, με τις αρχές να του επιβάλουν πρόστιμο ύψους 6.597 ευρώ.

Η είδηση αυτή έκανε φυσικά το γύρο του κόσμου, όχι μόνο λόγω του υπέρογκου ποσού αλλά και επειδή είναι αδύνατο ένα Opel Astra να πετύχει τέτοια ταχύτητα.

Το λάθος της συσκευής

Ο οδηγός αμφισβήτησε το πρόστιμο από την αρχή και οδήγησε την υπόθεση στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι η μέτρηση του ραντάρ δεν ήταν σωστή, επισημαίνοντας παράλληλα τους τεχνικούς περιορισμούς του αυτοκινήτου του.

Μετά από μια διαδικασία που κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η Αστυνομία παραδέχτηκε τελικά ότι η συσκευή μέτρησης έκανε λάθος και το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, λόγω κάποιου σφάλματος, η συσκευή τοποθέτησε ένα επιπλέον ψηφίο στο τέλος της ταχύτητας που κατέγραψε. Η πραγματική ταχύτητα του Opel Astra ήταν 69,6 χλμ./ώρα (και όχι 696 χλμ./ώρα), τιμή επίσης ανώτερη από το όριο ταχύτητας στην περιοχή.

Καλείται να πληρώσει νέο πρόστιμο

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν το αρχικό πρόστιμο των 6.597 ευρώ να ακυρωθεί. Εντούτοις, ο οδηγός κλήθηκε να πληρώσει ένα μικρότερο πρόστιμο, γιατί η ταχύτητα των 69 χλμ./ώρα ήταν σχεδόν 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο. Το ακριβές ύψος του νέου προστίμου δεν έχει γίνει μέχρι αυτήν τη στιγμή γνωστό.

Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που κάμερες καταγράφουν αυτοκίνητα να κινούνται με μη επιτεύξιμες ταχύτητες. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν ο οδηγός ενός Ford, το 2021, έλαβε επίσης πρόστιμο γιατί μια κάμερα τον κατέγραψε να κινείται με ταχύτητα 700 χλμ./ώρα.

Σημειώνεται ότι το μοντέλο με τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα στον κόσμο είναι το Koenigsegg Jesko Absolut, το οποίο θεωρητικά μπορεί να επιταχύνει μέχρι και τα 500 χλμ./ώρα. Ακολουθεί το κινεζικό Yangwang U9 Xtreme με τελική ταχύτητα 496 χλμ./ώρα.