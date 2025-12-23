Ο νεαρός είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 250 χλμ./ώρα.

Στις δαγκάνες της γαλλικής αστυνομίας έπεσε στις αρχές Οκτωβρίου νεαρός οδηγός που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α64 με 252 χλμ./ώρα. Ο οδικός άξονας συνδέει την Τουλούζη με τη Μπαγιόν, ενώ το όριο ταχύτητας στο τμήμα που καταγράφηκε το περιστατικό ανέρχεται σε 90 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός ξεπέρασε το όριο ταχύτητας κατά 162 χλμ./ώρα, με τους αστυνομικούς να δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ξέφυγε από τα όρια της λογικής. Όπως τόνισαν, τέτοιες ταχύτητες έχουν καταγραφεί κυρίως από μοτοσυκλέτες, και όχι από αυτοκίνητα.

Ο οδηγός, ένας νεαρός 23 ετών, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου με γερμανικές πινακίδες, το οποίο μάλιστα ήταν νοικιασμένο. Το μοντέλο δεν ανακοινώθηκε, αλλά εκτιμάται ότι ήταν VW Golf R.

O νεαρός οδηγός συνελήφθη αμέσως και τέθηκε υπό κράτηση, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν ότι δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, όπως αναφέρει το actu.fr.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η πράξη του οδηγού έγινε με το σκεπτικό της… «αναζήτησης έντονων συγκινήσεων». Το αποτέλεσμα ήταν να αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης του οδηγού και να κατασχεθεί το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.