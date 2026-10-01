Οδηγός συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα – Ήταν ελεύθερος με εγγύηση για 212 χλμ./ώρα

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Orange έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον έλεγχο της 17ης Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός μιας Ferrari είπε στους αστυνομικούς ότι είναι «νομοταγής πολίτης», όμως η πρόσφατη σύλληψή του για οδήγηση με 212 χλμ/ώρα φαίνεται να δείχνει κάτι διαφορετικό.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Orange έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον έλεγχο της 17ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εφαρμογής του σχετικά νέου νόμου της Φλόριντα για την επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα, γνωστού ως «Super Speeder».

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η Ferrari κινούνταν με 188 χλμ/ώρα όταν σταμάτησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Orange County Sheriff’s Office (@orangecosheriff)

«Είμαι νομοταγής πολίτης»

Μόλις οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τον οδηγό, η υπόθεση έγινε ακόμη πιο παράξενη.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός ήταν ελεύθερος με εγγύηση, λόγω προηγούμενης σύλληψης για παράβαση του νόμου «Super Speeder».

Τότε ο οδηγός χρησιμοποίησε ίσως την λιγότερο πειστική υπερασπιστική γραμμή που θα μπορούσε να επιλέξει υπό αυτές τις συνθήκες:

«Κύριε, είμαι νομοταγής πολίτης. Δεν έχω συλληφθεί ποτέ».

Το πρόβλημα είναι ότι η δήλωση αυτή έγινε λίγες στιγμές αφότου ο ίδιος είχε αρχικά παραδεχθεί ότι είχε συλληφθεί στο παρελθόν.

Ο αστυνομικός δεν άργησε να επισημάνει την προφανή αντίφαση. Ο οδηγός αναγνώρισε ότι είχε συλληφθεί στο παρελθόν, αλλά αμφισβήτησε ότι τότε κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα.

Δυστυχώς για εκείνον, ο αστυνομικός φαινόταν να έχει και τις αποδείξεις.

«Μπορώ να σου δείξω το screenshot που δείχνει ότι πήγαινες με 212 χιλιόμετρα», απάντησε ο αστυνομικός.

Έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία της Φλόριντα, η νέα παράβαση δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο η προηγούμενη.

Τι προβλέπει ο νόμος «Super Speeder»

Ο νόμος «Super Speeder» τέθηκε σε ισχύ πέρσι και έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συλλήψεις. Αφορά οδηγούς που φέρονται να κινούνται με ταχύτητα άνω των 161 χλμ/ώρα ή με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα πάνω από το εκάστοτε όριο ταχύτητας, ακόμη και όταν η απόλυτη ταχύτητά τους είναι κάτω από τα 161 χιλιόμετρα.

Ο νόμος της Φλόριντα για την «επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα» τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2025 και προβλέπει ποινικό αδίκημα για συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας. Για την πρώτη καταδίκη μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως 30 ημέρες και πρόστιμο 500 δολαρίων (περίπου 440 ευρώ), ενώ για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως τις 90 ημέρες φυλάκισης και τα 1.000 δολάρια (880 ευρώ).