Οδηγός ξεγέλασε 89 φορές τις κάμερες ταχύτητας – Το κόλπο με το χαρτί

Όχι μία, ούτε δύο αλλά 89 φορές κατάφερε ένας οδηγός στη Σουηδία να αποφύγει κλήση για υπερβολική ταχύτητα. Πώς το πετύχαινε.

Για την αποφυγή των προστίμων για υπερβολική ταχύτητα, πολλοί οδηγοί έχουν καταφύγει εφαρμογές (mobile apps) που μαρτυρούν τη θέση των συσκευών. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι περνούν από σημείο υπό επιτήρηση απομακρύνουν το πόδι τους στο γκάζι.

Ένας οδηγός, ωστόσο, στη Σουηδία αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να μειώσει ταχύτητα, καθώς θα μπορούσε να περνάει απαρατήρητος από τις κάμερες απλά με το να κρύβει το πρόσωπό του.

Και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κατάφερνε. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της σουδικής Hallandsposten, οδηγός από την περιοχή Χάλαντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κατάφερε να «ξεγελάσει» τις συσκευές 89 φορές.

Ο οδηγός, ο οποίος ταξίδευε με φορτηγάκια, σε διάφορες λαϊκές αγορές της χώρας, έκρυβε το πρόσωπό του με διάφορους τρόπους: Με ένα χαρτί, τεντώνοντας το χέρι του, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο. Στο τέλος, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει την ταυτοποίηση.

Τον πρόδωσε ο… λαιμός του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οδηγός τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών αρχών στις 18 Μαΐου του περασμένου έτους, όταν το φορτηγάκι του καταγράφηκε από τρεις διαφορετικές κάμερες ταχύτητας μέσα σε διάστημα 22 λεπτών.

Η μέγιστη ταχύτητα που καταγράφηκε ήταν 102 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 80 χλμ./ώρα. Σε άλλη περίπτωση, ο οδηγός κρατούσε κινητό τηλέφωνο στο χέρι.

Μετά από έρευνες της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε τελέσει δεκάδες παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τα φορτηγά που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες ανήκαν στην εταιρεία του, αλλά το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αρκούσε για να αποδειχθεί ότι οδηγούσε ο ίδιος. Τελικά, τον πρόδωσε ο λαιμός, το στόμα και η άκρη της μύτης του.

Η αστυνομία αναζήτησε φωτογραφίες του άνδρα σε δημοσιεύματα εφημερίδων από λαϊκές αγορές και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, και τις χρησιμοποίησε για να τον ταυτοποιήσει, συγκρίνοντάς τες με τις εικόνες από τις κάμερες ταχύτητας.

«Όλοι έχουμε λαιμό»

Κατά την ανάκριση, ο άντρας αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ όπως αναφέρει η Hallandsposten, ανέφερε ότι «όλοι έχουμε λαιμό». Έφερε, ωστόσο, μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο πανομοιότυπο με εκείνο που είχε καταγράψει μία κάμερα ταχύτητας.

Αυτό αποτέλεσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ που παρουσίασαν εισαγγελείς και αστυνομία ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή ύψους 10.000 σουηδικών κορωνών (περίπου 930 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες), ενώ σε περίπτωση που υποπέσει σε πέντε παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας σε διάστημα δύο ετών θα χάσει το δίπλωμά του.

Πηγή: Hallandsposten