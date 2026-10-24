Οδηγούσε με 240, μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και σχεδόν τυφλός

Ο σχεδόν τυφλός άνδρας σταμάτησε ακόμη και σε πρατήριο καυσίμων για να ανεφοδιαστεί.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στον αυτοκινητόδρομο M6, κοντά στο Κάρλαϊλ, παρατήρησαν ένα Opel Meriva να κινείται αλλοπρόσαλλα, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας. Αρχικά, πίστεψαν ότι είχαν εντοπίσει έναν απερίσκεπτο οδηγό, όμως η συνέχεια τούς επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη. Ο οδηγός όχι μόνο ήταν εμφανώς μεθυσμένος, αλλά δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και ήταν σχεδόν εντελώς τυφλός.

Σε πρόσφατη ακροαματική διαδικασία, ο Anthony Hall παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλιση, ενώ είχε πάρει το αυτοκίνητο της συντρόφου του χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ο δικηγόρος του δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Hall είχε ενεργήσει από απελπισία, προσπαθώντας να ξεφύγει από μια δύσκολη προσωπική κατάσταση, η οποία περιλάμβανε προβλήματα στη σχέση του και οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί επαρκώς γιατί ένας τυφλός άνθρωπος αποφάσισε να πιάσει το τιμόνι και να οδηγήσει σε αυτοκινητόδρομο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Hall εξήγησε ότι αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι τη Σκωτία για να ξεφύγει από τα προβλήματά του, αφού είχε πιει τέσσερα μπουκάλια κρασί μαζί με τη σύντροφό του.

Anthony Hall, 50, a blind man with no driving licence, was arrested for drink-driving on the M6 after covering 150 miles in two hours. He was given 36 weeks in jail, suspended for 18 months & must complete rehabilitation activities, no drinking alcohol for 90 days. He is also banned from driving for 12 months, despite never having held a licence & was ordered to pay £272. Is this Dare Devil? — JARDINE (@oJARDINEo) September 9, 2026

Παρότι δεν είχε αποκτήσει ποτέ δίπλωμα οδήγησης, είχε ασχοληθεί με αυτοκίνητα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και, ως εκ τούτου, γνώριζε να οδηγεί. Το γεγονός ότι είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή του δύο χρόνια νωρίτερα δεν στάθηκε αρκετό για να τον αποτρέψει από την απόφασή του.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M6 -ακόμη και με ταχύτητα 241 χλμ/ώρα– ο σχεδόν τυφλός άνδρας σταμάτησε ακόμη και σε πρατήριο καυσίμων για να ανεφοδιαστεί. Εκεί, μάλιστα, εξυπηρετήθηκε από το προσωπικό, χωρίς κανείς να αναφέρει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ότι είχε εμφανώς σοβαρό πρόβλημα όρασης.

Ο Hall εξήγησε ότι εξακολουθούσε να διακρίνει αμυδρά τα φώτα και έτσι ακολουθούσε ένα μεγάλο φορτηγό, έχοντας ως οδηγό τα πίσω φώτα του.

Ωστόσο, δυσκολευόταν να διατηρήσει σταθερή πορεία. Οι αστυνομικοί τον παρατήρησαν να κινείται από τη μία λωρίδα στην άλλη, φτάνοντας ακόμη και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Το γεγονός ότι ο Hall δεν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα αγγίζει τα όρια του θαύματος. Παρ’ όλα αυτά, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 36 εβδομάδων, η οποία ανεστάλη για διάστημα 18 μηνών.